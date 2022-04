Jurnalistul Dmitri Muratov, ostil războiului și lui Putin, a fost atacat într-un tren în Rusia: Au turnat peste mine vopsea pe bază de ulei cu acetonă (foto)

Кedactorul cotidianului independent „Novaia Gazeta”, Dmitri Muratov, care este și laureat al premiul Nobel pentru Pace în 2021, a fost atacat de un necunoscut în trenul Moscova-Samara.

Potrivit BBC, un indivit a turnat peste jurnalistul rus vopsea roșie care a nimeri și pe imibilul din tren.

După incident, Muratov a publicat pe rețelele de socializare imagini de la fața locului.

„Au turnat peste mine vopsea pe bază de ulei cu acetonă. Ochii îmi ard îngrozitor. În trenul Moscova-Samara. Mirosul de vopsea este insuportabil. Plecarea a fost reținută cu 30 de minute. Voi încerca să mă spăl.

El mi-a strigat: ”Muratov, asta pentru băieții noștri””, a declarat Dmitri Muratov.

Editor in chief of @novaya_gazeta and Peace Nobel Prize winner Dmitri Muratov has been attacked in a train at a Moscow railway station. No blood, but paint. Horrible! The attacker shouted: "For our boys!"https://t.co/MRvh6IFE7u