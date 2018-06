Mureş: 'La Sonnambula' de Bellini, în primă audiţie absolută în România, la Festivalul Internaţional de Operă 'Virginia Zeani'

Opera "La Sonnambula" de Vincenzo Bellini, o lucrare în două acte pe un libret de Felice Romani, a fost prezentată în primă audiţie absolută în România, duminică seara, la Palatul Culturii din Târgu Mureş, la finalul celei de a doua ediţii a Festivalului Internaţional de Operă "Virginia Zeani" (Agerpres).

Acompaniamentul muzical a fost asigurat de Orchestra Filarmonicii Naţionale "Serghei Lunchevici" din Republica Moldova, dirijată de Cristian Sandu, iar din spectacol a făcut parte şi Corul Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş, dirijat de Vasile Cazan, conceptul regizoral aparţinând lui Andras Kürthy din Budapesta.Din distribuţia operei "La Sonnambula" au făcut parte soprana Mirella Bunoaica (Amina), basul Marius Boloş (Rodolfo), tenorul Ştefan von Korch (Elvino), soprana Eszter Zemleny (Lisa), basul Slavis Besedin (Alessio), mezzosoprana Alexandra Leşiu (Teresa) şi tenorul Levente Szabo (Un notaro).Directorul general al Filarmonicii Naţionale "Serghei Lunchevici" din Republica Moldova, Svetlana Bivol, a declarat pentru AGERPRES că "La Sonnambula" este o operă foarte specială, care este pusă în scenă foarte rar, ca urmare a complexităţii."Suntem foarte mândri şi e o onoare pentru noi să facem parte din echipa acestui eveniment, Festivalul Internaţional 'Virginia Zeani' Târgu Mureş. Este absolut fantastic, deoarece numele ei, personalitatea ei îi marchează pe toţi, cred că ea, de acolo de departe, de peste ocean, îi ajută pe organizatori să facă din acest eveniment unul absolut deosebit de altele. Noi am participat la foarte multe festivaluri, am acompaniat şi în Italia, şi în Spania, şi în Rusia, dar aici există o aură specială. Noi am acompaniat finala concursului de canto 'L'Assoluta Virginia Zeani, the International Grand Prix of Romania', iar acum, în final, opera 'La Sonnambula' de Vincenzo Bellini, o premieră absolută în România. Tare mi-aş dori să o ducem şi la Chişinău, deoarece e o operă foarte rar interpretată. Cea mai populară operă a lui Bellini este 'Norma', care se cântă şi la Opera din Chişinău, dar 'La Sonnambula' este foarte specială", a arătat Svetlana Bivol.Ea a spus că muzica acestei opere este "absolută", aşa cum numai Bellini a ştiut să compună şi că la fel de impresionată a rămas de modul în care orchestra sa a lucrat cu dirijorul român, Cristian Sandu."Pe mine m-a impresionat şi acest dirijor, Cristi Sandu, prin felul său de a lucra, de a explica, de a cere, iar muzicienii au răspuns foarte bine la astfel de exigenţe. E foarte important să ştii ce să ceri. Orchestra Filarmonicii Naţionale 'Serghei Lunchevici' din Republica Moldova a venit la festivalul de la Târgu Mureş cu 41 de oameni, dar acasă avem o orchestră de 90 de persoane, cu un cor foarte mare, suntem recunoscuţi pe plan internaţional şi ne mândrim cu acest lucru, de aceea suntem foarte fericiţi că am fost cooptaţi în acest proiect 'Virginia Zeani', mai ales în acest an al Centenarului", a menţionat Svetlana Bivol.Dirijorul Cristian Sandu este invitatul permanent al tuturor Operelor şi Filarmonicilor din România, dar şi al Orchestrei Naţionale a Ucrainei, Orchestrei Radio din Kiev, Orchestrei "Bruno Maderna" din Forli, precum şi a "Mediterranea Chamber Orchestra" din Palermo. El conduce cursul de Orchestră şi Clasa de Operă a Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca.Festivalul Internaţional de Operă "Virginia Zeani" s-a desfăşurat la Târgu Mureş, Reghin şi Solovăstru, începând de luni până duminică, iar în acest interval au fost programate cinci concerte.