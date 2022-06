Murim sau Supraviețuim

In toata aceasta agitatie globala, oamenii se intreaba ce se va alege de Romania. Suntem condamnati sa murim sau vom supravietui economic in urmatorii ani? Are Romania un viitor sau trebuie fiecare sa isi faca bagajele catre Occident?

Sa o luam cu inceputul. Romania de azi arata infinit mai bine decat in anii pandemiei. Exista stabilitate politica si au disparut acei ghiozdanari imbecili condusi de afumatul Citu pe post de sef de trib. Asa cum am mai scris, cea mai mare dezamagire din acea perioada a fost reprezentata de lipsa de empatie a liderilor. Cu “prostia” lor suntem de multe ori obisnuiti, dar sa vezi aceleasi fete sinistre arogante cum te cearta seara de seara sau acelasi ambulantier soios si vesnic, care gestioneaza cel mai organizat furt post-decembrist, a fost mult prea mult. Au furat, ne-au certat si ne-au ingropat rudele in saci. Asta au facut pentru doi ani de zile, marii salvatori de neam progresisti hashtagi condusi de cel mai prost si infatuat premier. Niste gunoaie ale istoriei, niste imberbi ticalosi adusi in politica de moartea unor tineri nevinovati, care au fost lasati sa se joace cu vietile romanilor.

Astazi, lucrurile arata mult mai bine. Ciuca nu are atributele vreunui lider regional, dar pe langa Citu, arata ca un om caruia ii pasa si care nu ar admite batjocura devenita arta in acei doi ani. Din ceea ce simt, a inceput sa se debaraseze de gunoaiele tinere din partid si pare ca gestioneaza rezonabil tara pana la acest moment. Alaturi la brat este Ciolacu si Psd, care asigura stabilitate pentru urmatoarea perioada. Psd are pacatele lui, dar dupa ce am vazut ce au putut sa faca aia pe trotinete cu oamenii in spitale, am inceput sa imi reconsider opinia.

Sarcina lor este dificila, dar daca liderii de azi vor intelege macar partial ce se intampla, astrele se pot alinia favorabil pentru Romania. Avem doua probleme majore si cateva oportunitati. Prima problema este nivelul datoriei publice lasat de Citu si ai lui, care s-au imprumutat aproximativ 15% din PIB in aproape doi ani. Incredibil si de necrezut, cat de imbecili au putut astia sa fie! A doua mare problema este legata de intelegerea realitatii in care traim si pozitionarea externa a tarii.

Din nefericire, nu ne mai permitem sa fim prosti. Nu mai avem bani pentru asa ceva si suntem obligati sa ne salvam. Romania nu se mai poate imprumuta fara oprire, pentru a satisface toate iluziile erotice de inarmare ale americanilor sau secretarelor de la Bruxelles. Suntem cu Occidentul, intelegem mascarada pe care o traim la granita, ne rugam pentru Ucraina, dar cam atat. Avem atatea milioane de suflete de salvat pe meleagurile mioritice, incat am vrea sa luam o mica pauza de la aberatii. A cumparat rockerul Citu vaccinuri suplimentare de aproape 1 miliard, in speranta ca o sa il puna Ursula presedinte pe aici. Va dati seama nivelul de prostie si de intelegere a realitatii a acestor trotinetari imbracati in tricouri Metallica? In concluzie, avem rugamintea sa fim scuzati la aceasta tura de “hemoragii financiare” pe armament, pentru ca avem si noi alte probleme si nu am vrea sa testam visurile de preamarire ale lui Dincu acum.

Tot ceea ce traim de doi ani de zile este despre reasezarea lumii. Nu vor supravietui toti, si cine nu va intelege ce urmeaza, va disparea in istorie. Prima faza a fost despre reglarea migratiei, faza de azi cu “nebunia lui Putin” este despre reglarea economiei globale. Marile puteri se regrupeaza si se intorc acasa. Sansa Romaniei este legata de faptul ca Europa este obligata sa isi aduca inapoi multe industrii delocalizate. La fel ca si America. In acest amalgam de tari, Romania este cea mai ieftina si este obligatoriu sa devina cea mai atractiva. Trebuie sa ne gestionam cu inteligenta sectorul energetic pentru ca este sub controlul statului, sa devenim competitivi din toate punctele de vedere. Sa luam banii europeni, sa facem poze pe la Bruxelles si sa jucam destept momentul se reasezare al economiei globale. Atat si nimic mai mult.

