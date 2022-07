Elon Musk i-a răspuns lui Trump: Ești cam prea bătrân pentru un nou mandat. DeSantis dacă va candida va câștiga și fără campanie împotriva lui Biden

Elon Musk i-a răspuns fostului președinte american Donald Trump după ce acesta l-a numit un „artist al vrăjelilor”, CEO-ul Tesla și SpaceX afirmând că republicanul este prea bătrân să mai candideze pentru un nou mandat la Casa Albă, relatează Bloomberg.

„Trump ar avea 82 de ani la sfârșitul mandatului, prea bătrân să fie chief executive (n.r. o referință la funcția de CEO) a orice, cu atât mai puțin a Statelor Unite”, a scris Musk pe Twitter.

Trump would be 82 at end of term, which is too old to be chief executive of anything, let alone the United States of America.



If DeSantis runs against Biden in 2024, then DeSantis will easily win – he doesn’t even need to campaign.