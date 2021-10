Mutare pe piața medicală din România. MedLife anunţă că a semnat preluarea a 50% din pachetul de acţiuni al centrelor de oncologie Neolife România

Sistemul Medical MedLife anunţă, joi, semnarea contractului de achiziţie a 50% din pachetul de acţiuni al centrelor de oncologie Neolife România, unul dintre cei mai mari jucători medicali pe segmentul de oncologie din România şi un nume de referinţă în estul Europei, conform agerpres.

Potrivit unui comunicat al companiei, tranzacţia urmează să fie analizată de Consiliul Concurenţei.

Neolife Medical Center România, prezent de 7 ani pe piaţa românească, prin patru centre medicale, este o companie membră a grupului Bozlu din Turcia, care deţine la nivel internaţional 21 de companii, ce activează în domeniul sănătăţii şi al serviciilor tehnologice de 32 de ani.Experienţa brandului Neolife în medicină nucleară datează din 1989 când a fost deschisă, în Turcia, prima firmă privată care furniza astfel de servicii în cadrul unui spital. După doar un an, în 1990, s-a înfiinţat primul centru privat de sine stătător. După acest moment, dezvoltarea a fost foarte rapidă, iar acum sunt furnizate servicii medicale de diagnostic şi tratament oncologic în mai mult de 60 de spitale publice şi private din Turcia."Neolife este un inovator în medicină, tehnici şi echipamente revoluţionare de diagnostic şi tratament au fost aduse în România prin ei, iar expertiza pe care o au în aplicarea celor mai avansate protocoale europene pentru tratamentul bolilor îi propulsează în top. MedLife adună întotdeauna pe lângă el lideri, business-uri şi oameni care îşi fac treaba extraordinar, iar prin acest parteneriat cu Neolife ne întărim încă o dată angajamentul nostru pe termen lung de a extinde serviciile medicale de excelenţă în beneficiul pacienţilor, în toate regiunile ţării. Mai mult, date fiind expertiza şi excelenţa în radioterapie şi medicină nucleară dezvoltate de către Neolife în ţări vecine precum Bulgaria şi Republica Moldova, ne propunem, pe viitor, să dezvoltăm parteneriate care să depăşească graniţele României. De altfel, am găsit aici o echipă incredibilă de management şi ne dorim să rămână alături de noi pentru a consolida serviciile integrate de diagnostic şi tratament oncologic la nivel de grup", a declarat Mihai Marcu, preşedinte şi director general al MedLife Group.Brandul Neolife (administrat prin MNT Healthcare Europe), a intrat pe piaţa din România în 2014 când a lansat primul centru medical în Bucureşti cu profil oncologic care furnizează servicii de diagnostic şi tratament.Neolife Medical Center Bucureşti (Băneasa) este dotat în principal cu două acceleratoare liniare Varian pentru radioterapie şi radiochirurgie extrem de competitive, cu un sistem de brahiterapie, cu un departament solid de medicină nucleară (PET-CT şi scintigrafie) şi cu o secţie performantă de chimioterapie.În 2016, a fost lansat cel de-al doilea centru, Neolife Medical Center Iaşi, care păstrează acelaşi concept de diagnostic şi tratament, urmând ca trei ani mai târziu să fie deschis al treilea centru, Neolife Medical Center Braşov, primul centru de medicină nucleară (PET-CT) din Braşov. La jumătatea acestui an, compania a inaugurat cel de al 4-lea Centru de diagnostic şi tratament oncologic. În acest centru, localizat tot în Bucureşti (în cadrul Enayati Medical City), pacienţii beneficiază de performanţa diagnosticării prin PET-CT şi scintigrafie şi de tratament oncologic prin radioterapie cu ajutorul celui mai nou şi performant accelerator de la Varian, Halcyon 3.0, al doilea de acest fel din România.În toţi aceşti ani, în cadrul centrelor Neolife din România s-au efectuat zeci de mii de investigaţii şi s-au tratat peste 170.000 de pacienţi, iar prin Programul Naţional de Oncologie pacienţii au putut accesa tratamente de chimioterapie sau radioterapie decontate prin CNAS."Ne concentrăm pe inovaţie în diagnosticarea şi tratamentul oncologic de peste 30 de ani şi avem misiunea de a oferi pacienţilor cu cancer cele mai noi tehnologii şi metode de tratament, cum ar fi teranostic. Centrele de Oncologie Neolife ale MNT oferă cu mândrie diagnosticarea şi tratamentul cancerului de ultimă generaţie pacienţilor români din 2014, numărul celor care au beneficiat de serviciile noastre fiind în creştere constantă. Şi astăzi, suntem onoraţi de acest parteneriat şi fericiţi să facem echipă cu MedLife, liderul în medicina privată din România, care va oferi o bază şi mai puternică pentru modelul Neolife. De la intrarea Neolife pe piaţa locală, ne-am poziţionat ca lider pe segmentul nostru, promovând proiecte inovatoare şi expertiză profesională de ultimă oră în domeniul asistenţei medicale oncologice. Împreună, ca parteneri, vom putea să extindem infrastructura medicală, să creştem accesibilitatea pacienţilor oncologici la servicii de top şi, astfel, să contribuim la calitatea sănătăţii românilor şi să creştem, împreună, prezenţa în Europa Centrală şi de Est. Avem o echipă multidisciplinară excepţională condusă de Country Managerul nostru Fabio Razzetto şi tehnologie de ultimă oră şi, împreună cu MedLife, nu am nicio îndoială că vom deveni lideri pe segmentul de Oncologie şi una dintre clinicile de referinţă din Europa Centrală şi de Est", a declarat Ismail Dernek, CEO Grupul MNT Healthcare.Neolife Medical Center România, cu un total de 250 de angajaţi şi colaboratori, a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri de 92 milioane lei, în creştere cu peste 30% faţă de anul 2019."MedLife are în derulare încă 2-3 tranzacţii de M&A importante atât pe zona de oncologie, cât şi pentru creşterea reţelei prezente din România. Este important pentru noi să anunţăm că vom continua achiziţiile la un nivel susţinut şi în anii ce urmează şi că avem din ce în ce mai mult apetit de a depăşi graniţele. După ce un operator medical cu capital românesc a dominat piaţa serviciilor medicale private de peste zece ani este momentul să arătăm că putem deveni un operator cu ambiţii balcanice şi regionale. Faptul că românii vor să se trateze cu medici români şi vor produse autohtone inclusiv în domeniul sănătăţii este un mesaj important pentru capitalul autohton în ansamblu, implicit pentru singura firmă din top trei de servicii medicale cu capital românesc. Această tendinţă de consum nu este una protecţionistă ci dimpotrivă, este un echilibru natural ce se poate observa în toate ţările Europene. Este sănătos ca într-o o economie funcţională să existe o îmbinare armonioasă între capitalul autohton şi investiţii străine. Investim masiv în mărirea reţelei din România care este deja substanţial mai mare decât orice altă reţea privată, cu o acoperire net superioară la nivel de judeţ şi în Capitală. Dorim ca abonaţii noştri, persoane fizice sau angajaţi ai companiilor partenere să ştie că există acum o reţea, şi singura de altfel, la care pot ajunge cu maşina într-o ora, indiferent de locul în care s-ar afla, acasă, în concediu sau în delegaţie", a adăugat Mihai Marcu.