Mutare strategică făcută de azeri: Ucraina, alimentată gratuit cu benzină de Azerbaijdan

Azerbaidjanul furnizează combustibil gratuit medicilor și salvatorilor în Ucraina. Președintele țării a fost de acord cu președintele Azerbaidjanului. Ucraina se așteaptă și la o încărcătură de medicamente

„Conform rezultatelor conversației mele cu președintele azer toate benzinăriile din Ucraina au fost instruite să furnizeze combustibil gratuit pentru ambulanțe și SES. Noaptea așteptăm un avion cu medicamente din Azerbaidjan”, a spus Zelensky.

Mai multe țări și-au anunțat suportul pentru Ucraina, inclusiv România.

According to the results of my conversation with @azpresident, all @SOCARofficial gas stations in Ukraine have been instructed to provide fuel for ambulances and SES free of charge. At night we are waiting for a plane with medications from Azerbaijan.