Naomi Grossman, cunoscută din American Horror Story, va participa la Comic Con

Naomi Grossman, cunoscută pentru rolul personajului Pepper, din antologia American Horror Story, vine la prima ediţie Comic Con Iaşi într-o dublă calitate, de invitat şi de moderator al unor paneluri din cadrul evenimentului, la care mai participă actorii Henry Ian Cusick (Lost, The 100), Sebastian Roche (Supernatural, The Vampire Diaries, The Originals), Luka Peros (La Casa de Papel) şi Nikola Djuricko (Stranger Things).

Potrivit unui comunicat de presă, Comic Con Iaşi va avea loc în zona Palas în perioada 25 şi 27 august, iar sesiunile de întrebări şi răspunsuri cu actorii sunt programate să aibă loc în zilele de sâmbătă şi duminică la Teatrul Naţional.

"Ca foarte mulţi actori, Naomi Grossman şi-a făcut debutul în teatru, iar în 2012 a participat la castingul pentru cel de-al doilea sezon din American Horror Story, Asylum, fără să ştie exact pentru ce personaj era audiţia. Ea îi dă viaţă lui Pepper, unul dintre pacienţii groaznicei instituţii de forţă, azilul Briarcliff. Pepper a revenit şi în cel de-al patrulea sezon, Freak Show, fiind primul personaj care îşi reia rolul într-un alt sezon. Mai apoi, şi alte personaje vor reveni în universul American Horror Story, printre care o parte dintre cele interpretate de Evan Peters, Sarah Paulson, Lily Rabe, Frances Conroy sau Emma Roberts", menţionează organizatorii Comic Con Iaşi într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, al doilea sezon din antologia American Horror Story s-a bucurat de un enorm succes şi de aprecieri atât din partea criticilor, cât şi a fanilor. Asylum a strâns 89 de nominalizări la diverse premii din industria cinematografica şi şi-a trecut în palmares 28 de trofee.

Pe lângă American Horror Story, actriţa s-a mai remarcat şi în seria Ctrl Alt Del, pentru care a primit şi o nominalizare la premiile Emmy, potrivit Agerpres.

"Naomi Grossman va modera o parte dintre sesiunile de întrebări şi răspunsuri, dar va avea parte şi ea însăşi de un panel dedicat, va face fotografii individuale cu fanii şi va oferi autografe personalizate", precizează organizatorii Comic Con Iaşi.

Cel mai mare eveniment din centrul şi estul Europei dedicat pasionaţilor de filme, seriale, benzi desenate, gaming, cosplay şi nu numai, Comic Con România sărbătoreşte anul acesta 10 ani, prilej cu care îşi extinde universul fantastic şi în capitala Moldovei, la Iaşi.

Comic Con are loc în cadrul Digital Throne, un festival de 10 zile, pe scenele căruia vor cânta cunoscuţi artişti internaţionali şi peste 700 de jucători profesionişti din 120 de ţări vor concura în finalele Campionatului Mondial de Esports, cu premii totale de 500.000 de dolari. Digital Throne se desfăşoară între 24 august şi 3 septembrie.

În weekendul 19-21 mai, peste 53.000 de oameni s-au bucurat la Bucureşti de universul Comic Con care va ajunge în curând şi la Iaşi. Vizitatorii vor avea parte de numeroase atracţii şi surprize, dintre care amintim standuri cu produse inspirate din pop culture, artişti care îşi vor expune lucrările originale pe Aleea Artiştilor, posibilitatea de a experimenta jocuri video de ultimă generaţie sau parada cosplay care va cuprinde multe dintre personajele lor preferate.

În perioada următoare, pe site-ul www.comic-con.ro şi pe reţelele de socializare, vor fi dezvăluite mai multe detalii şi surprize, printre care şi informaţii referitoare la bilete aflate în număr limitat. În plus, fanii vor afla mai multe detalii şi despre prima ediţie Comic Con ce se va desfăşura pe Arena Naţională din Bucureşti în perioada 1-3 septembrie.

De-a lungul celor 10 ani, la Comic Con România au participat numeroşi actori cunoscuţi de la Hollywood, printre care Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman), Mark Shepard (Supernatural), Clive Standen (Vikings), Ed Westwick (Gossip Girl), Paul Wesley (The Vampire Diaries), Tom Wlaschiha (Game of Thrones, Stranger Things), Daniel Gillies (The Originals), Andrew Scott (Sherlock), Jim Beaver (Supernatural), Robert Knepper (Prison Break), Charles Dance (Game of Thrones, The Imitation Game), Sylvester McCoy (Dr.Who, The Hobbit), precum şi mulţi alţi actori de seamă din producţii de top ca House of the Dragon, Lord of the Rings: The Rings of Power, La Casa de Papel, Game of Thrones, Spartacus, Supernatural, Doctor Who, Fringe, Harry Potter, The Vampire Diaries, Lord of the Rings, Sherlock sau Vikings.