Naomi Osaka după câștigarea turneului Australian Open: 'Sunt foarte fericită. Pentru acest moment am muncit întregul presezon'

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka s-a declarat "foarte fericită" după ce a câştigat pentru a doua oară turneul Australian Open, exprimându-şi totodată speranţa că va reuşi să obţină un trofeu de Mare Şlem şi pe zgura de la Roland Garros, potrivit Agerpres.

"Sunt foarte fericită. Pentru acest moment am muncit întregul presezon", a declarat Osaka după finala câştigată sâmbătă, la Melbourne, în faţa americancei Jennifer Brady (6-4, 6-3).

"Cred că a fost o bătălie mentală. Amândouă am fost nervoase. Eu am fost foarte nervoasă. Din ce motiv, nu ştiu, întrebaţi nervii mei! Un Mare Şlem vrei să-l câştigi, nu joci o finală doar pentru a fi finalistă. Pentru mine, fiecare ocazie să joc un Grand Slam este o ocazie de a câştiga unul. Din acest motiv, probabil, pun prea multă presiune asupra mea. Însă, sincer, acest lucru mi-a reuşit până acum", a adăugat nipona în cursul conferinţe de presă pe care a susţinut-o la finalul meciului cu Brady.

Întrebată care va fi suprafaţa pe care va câştiga următorul titlu de Mare Şlem, zgură sau iarbă, după patru trofee cucerite pe hard, Naomi Osaka a răspuns: "Sper că aceasta va fi zgura, pentru că este cea mai apropiată. Dar trebuie să mă simt confortabil pe aceste suprafeţe. Aceasta este cheia pentru mine, pentru că nu am jucat deloc la juniori pe iarbă. Cred aşadar că aş avea mai multe şanse pe zgură. Anul trecut (în 2019 de fapt, pentru că în 2020 nu a participat la Roland Garros), nu am jucat deloc rău (a fost eliminată în turul al treilea de Katerina Siniakova - n.red). Trebuie doar să mă obişnuiesc".

Reprezentanta Japoniei, care va urca pe locul al doilea în ierarhia WTA începând de luni, depăşind-o pe Simona Halep, a mai spus că "nu se gândeşte deloc la clasament". "Îmi doresc doar să fac totul bine în turneele pe care le disput. Obiectivul meu este să am un parcurs regulat în acest an, să nu am sincope mari la jumătatea sezonului, cum mi se întâmplă de obicei. Nu vreau să mă gândesc prea mult la clasament. Îmi spun că dacă joc bine, vine şi asta", a adăugat Osaka, referindu-se la prima poziţie în clasamentul mondial, ocupat în prezent de australianca Ashleigh Barty.

Japoneza s-a declarat totodată, onorată să facă parte din cercul închis al jucătorilor care au câştigat primele lor patru finale de Grand Slam, alături de Monica Seles şi Roger Federer. "Este companie extraordinară. Sper să pot avea măcar o parte din restul carierelor lor. Este o nebunie să auzi asta", a precizat Naomi Osaka.