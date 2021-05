Naomi Osaka se retrage de la Roland Garros: Ana Bogdan se califică direct în runda a treia

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka, numărul doi mondial, a anunţat, luni, pe Twitter, că se retrage din turneul de la Roland Garros, astfel că românca Ana Bogdan se califică fără joc în runda a treia, arată Agerpres.

''Cea mai bună alegere pentru turneu, pentru celelalte jucătoare şi pentru mine este să mă retrag (din turneu), pentru ca toată lumea să se poată concentra pe tenis'', a scris Osaka în reţeaua de socializare.

Osaka spune că e depresivă

Naomi Osaka a precizat că a suferit momente de depresie după ce a câştigat primul său titlu de Mare Şlem, în 2018, la US Open, iar discuţiile cu jurnaliştii i-au declanşat aceste probleme.

''Nu am dorit niciodată să fiu un motiv de distragere şi recunosc că nu e cel mai potrivit moment, iar mesajul meu ar fi putut fi mai clar. Însă, ce e cel mai important, nu aş trivializa niciodată termenul de sănătate mentală şi nici nu l-aş folosi cu uşurinţă. Adevărul este că am suferit momente îndelungate de depresie după US Open 2018 şi am avut dificultăţi foarte mari să trec peste ele. Toţi care mă cunosc ştiu că sunt introvertită şi toţi cei care m-au văzut la turnee au observat că deseori port căşti audio, care mă ajută să trec peste anxietatea mea socială'', a explicat Osaka.

''Deşi presa de tenis a fost tot timpul amabilă cu mine (şi vreau să îmi cer scuze tuturor jurnaliştilor amabili pe care poate i-am jignit), nu sunt un vorbitor natural în public şi am emoţii mari înainte de a vorbi cu presa'', a subliniat Naomi Osaka.

Osaka a fost amendată cu suma de 15.000 de dolari de organizatorii turneului de la Paris pentru faptul că a lipsit de la conferinţa de presă care a urmat victoriei sale din primul tur, 6-4, 7-6 (5) cu românca Patricia Ţig.

Naomi Osaka risca descalificarea în cazul în care continua să lipsească de la conferinţele de presă, au precizat organizatorii

"Naomi Osaka a decis astăzi (duminică) să nu se conformeze obligaţiilor mediatice contractuale. Judecătorul-arbitru de la Roland Garros a decis, în consecinţă, să o amendeze cu 15.000 dolari conform articolului III H. din Codul de conduită", se arată în comunicatul de la Roland Garros consemnat de organizatorii celor patru turnee de Mare Şlem.

"Noi o informăm pe Naomi Osaka că, în ipoteza în care va continua să nu-şi onoreze obligaţiile mediatice în timpul turneului, ea se va expune la noi sancţiuni, aşa cum este stipulat în Codul de conduită. Infracţiunile cu repetiţie ar putea atrage sancţiuni mai severe, inclusiv excluderea de la turneu, precum şi declanşarea unei anchete pentru abateri grave, care ar putea atrage amenzi mai severe şi suspendări pentru turneele de Mare Şlem următoare (Codul de conduită Articol IV A.3)", mai preciza comunicatul.

Naomi Osaka a făcut un anunţ surprinzător înainte de Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, că refuză orice dialog cu jurnaliştii sportivi la Paris, pentru că după părerea ei conferinţele de presă pun o povară nejustificată asupra sănătăţii mentale a jucătorilor.

Jucătoarea japoneză susţine că a răspunde la întrebări după ce ai pierdut un meci este ca şi cum ''ai lovi o persoană care este căzută''.

''Scriu asta pentru a spune că nu voi face nicio conferinţă de presă în timpul turneului de la Roland Garros. Am simţit adesea că lumea nu ţine cont de sănătatea mentală a sportivilor şi acest lucru sună adevărat ori de câte ori văd o conferinţă de presă sau particip la una. Adesea, noi stăm acolo şi răspundem la întrebări la care am răspuns de mai multe ori înainte sau răspundem la întrebări care aduc îndoială în mintea noastră şi pur şi simplu nu mă voi supune oamenilor care se îndoiesc de mine'', a declarat Osaka, câştigătoare a patru Grand Slam-uri, ultimul la Australian Open 2021.

Osaka a precizat că decizia ei nu are ''nimic personal'' contra turneului sau a unor jurnalişti, cu care are o relaţie de prietenie, şi speră că organizatorii vor reconsidera abordarea ei.

Naomi Osaka era adversara Anei Bogdan în turul secund la Roland Garros, astfel că românca s-a calificat fără joc în turul al treilea, unde o va înfrunta pe spaniola Paula Badosa (cap de serie numărul 33) sau pe Danka Kovinic (Muntenegru).