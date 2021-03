Naționala de rugby a plantat stejari de ziua națională a pădurilor

Federația Română de Rugby a sărbătorit joi Ziua Națională a Pădurilor. Andrei Gorcioaia, căpitanul „stejarilor”, și Florin Vlaicu, cel mai selecționat jucător din rugby-ul românesc și cel mai prolific marcator de puncte, au marcat această zi printr-o acțiune simbolică de plantare a unor puieți.

„A fost o acțiune legată de natură, trebuie să ne păstrăm planeta curată și să încercăm cât mai mult să avem grijă de ecosistemul nostru. Stejarii vor rămâne tot timpul drepți, poate că vor veni și alții, cei mai bătrâni se vor retrage, însă întotdeauna vom fi o echipă unită și sper să ducem acest nume de „Stejari ” cât mai departe”, a declarat Andrei Gorcioaia, căpitanul Stejarilor.

„Pentru rugby-ul românesc această acțiune înseamnă perpetuarea valorilor pe care le promovăm de fiecare dată, înseamnă patriotism, bărbăție, omenie, iubire, viitor și înseamnă trăinicie.” – a declarat și Alin Petrache, președintele FRR .

„Ceea ce facem astăzi va dăinui peste ani, acești copaci, stejarul pe care l-am plantat împreună cu bradul, vor duce mai departe acest parteneriat pe care îl avem cu Romsilva, și sper eu să ne aducă victoria în meciul de duminică, după cel puțin două decenii de confruntare cu Georgia.”, a mai adăugat oficialul român, precizând că echipa tehnică a naționalei de rugby cunoaște foarte bine echipa Georgiei, o echipă puternică, mare, care a depășit România din punct de vedere structural și financiar, ca investiții pe care le fac în acest sport.

„Cred că este o șansă a noastră pe care o vom fructifica cu siguranță duminică. Meciurile cu Georgia nu fac decât să ne întărească în practicarea acestui sport, în valorile mai sus amintite, și să ne ducă mai departe spre calificarea la Cupa Mondială. Cred că până acum echipa României a arătat că se poate califica, are potențial, are copii care vin din urmă, are și o maturitate a jucătorilor care au ajutat de fiecare dată echipa națională, dar are mai ales o tinerețe și o exuberanță, o viteză a ceea ce înseamnă tânărul care vine din urmă și practică acest sport”, a opinat Alin Petrache.



De-a lungul parteneriatului, Stejarii României au susținut alături de silvicultorii Romsilva importanța protejării mediului și a pădurilor românești prin acțiuni de plantare, igienizare și conștientizare a acestor demersuri în beneficiul generațiilor viitoare.

Duminică, de la ora 14:00, la Tbilisi, România va disputa ultimul meci din această lună din cadrul Rugby Europe Championship, cu Georgia. Stejarii se află pe locul secund în ierarhia competiției.