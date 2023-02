NATO a decis să ofere Republicii Moldova un pachet de asistență non-letală. Mircea Geoană: Mă bucur că Marea Britanie, Germania, România au răspuns acestui apel

NATO oferă Republicii Moldova un pachet de asistență non-letală. Decizia a fost luată la reuniunea miniștrilor Apărării ai statelor membre NATO, desfășurată la Bruxelles. Potrivit secretarului adjunct al Alianței Nord-Atlantice, Mircea Geoană, pachetul de asistență este un răspuns la solicitarea Chișinăului și vine să ajute R. Moldova să facă față provocărilor războiului hibrid, notează IPN.

Secretarul adjunct NATO spune că pachetul de asistență este oferit în contextul crizei de securitate din regiune și a războiului hibrid pe care Rusia îl poartă împotriva R. Moldova. Mircea Geoană spune că sprijinul întregului bloc NATO este unul non-letal, însă fiecare stat membru NATO poate oferi R. Moldova și ajutor de natură militară.

„Folosirea de către Rusia a arsenalului de instrumente din sfera războiului hibrid, la solicitarea Chișinăului, primește un răspuns din partea noastră. Miniștrii au aprobat un pachet de colaborare cu R. Moldova pe tot ce înseamnă asistență non-letală. Nimic altceva decât sprijin pe reziliență, sprijin pe comunicații, sprijin împotriva dezinformării. De asemenea, pe plan bilateral Guvernul de la Chișinău și președintele Maia Sandu au transmis solicitări de sprijin de natură militară, acest lucru nu se face prin NATO, NATO este un facilitator și mă bucur că Marea Britanie, Germania, România au răspuns acestui apel”, a spus Mircea Geoană în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.

Mircea Geoană a accentuat că sprijinul oferit vine după ce au existat solicitări din partea Chișinăului în acest sens. Potrivit înaltului oficial NATO, asistența non-letală prevede aspecte de securitate cibernetică și instruire pentru angajați.

„Este un parteneriat pe care îl facem la solicitarea R. Moldova. Noi nu am impus nimic, dimpotrivă, am fost foarte receptivi pentru a aproba și finanța aceste solicitări. Reziliența în zona cibernetică este foarte importantă, e vorba și de zona de educație și pregătire. NATO are un program vechi pe care îl vom continua, e vorba de programul Building Integrity, lucrăm cu angajații din sistemul guvernamental pentru a avea capacitatea de a lucra cu proiecte complexe, pentru a fi siguri că există transparență, iar tentația corupției nu există. Deci, e vorba de o combinație de lucruri concrete de natură securitară și aspecte de natură instituțională, pentru că ne dorim un stat care poate să funcționeze și să-și facă datoria față de cetățenii săi”, a mai spus secretarul adjunct NATO, Mircea Geoană.

La data de 13 februarie, președintele Maia Sandu a anunțat public despre existența unui plan al Kremlinului de a schimba puterea de la Chișinău prin acțiuni violente. Potrivit șefului statului, ar exista o bună documentare a locațiilor și aspectelor logistice pentru organizarea unor activități subversive. De asemenea, planul presupune folosirea persoanelor din afara țării pentru acțiunile cu caracter violent.