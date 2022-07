Moment de cumpănă după cel de-Al Doilea Război Mondial! NATO: 'Ne confruntăm cu cea mai gravă criză de securitate'

Alianţa Nord-Atlantică se confruntă cu cea mai gravă criză strategică din ultimele decenii, dar dă dovadă de unitate şi este determinată să contracareze riscurile generate de Rusia şi de China, precum şi terorismul, modificările climatice şi problemele alimentare.

"Actualul summit a produs decizii ample în sensul adaptării Alianţei la viitor. Am decis o modificare fundamentală a modalităţilor de disuasiune şi apărare. Am convenit să invităm Finlanda şi Suedia să se alăture Alianţei noastre. Am stabilit susţinere pe termen lung pentru Ucraina. Am decis Conceptul Strategic al NATO şi am stabilit să accelerăm contracararea schimbărilor climatice", a declarat Jens Stoltenberg, prezentând concluziile summitului NATO, informează Mediafax.

Vezi și: Răspunsul șefului NATO la ameninţările lui Vladimir Putin către Finlanda şi Suedia

"Am convenit să aprofundăm relaţiile cu unii dintre cei mai apropiaţi parteneri ai Alianţei, inclusiv din zona Indo-Pacifică. Sesiunea noastră finală a summitului s-a concentrat pe ameninţările şi provocările din Orientul Mijlociu, nordul Africii şi zona Sahel. (...) Noul Concept Strategic identifică terorismul ca fiind una dintre principalele ameninţări la adresa securităţii. Am revizuit progresele în lupta împotriva terorismului, în toate formele şi manifestările. (...) Misiunea NATO de instruire în Irak ajută la evitarea replierii grupului Stat Islamic în Irak şi Siria (ISIS). Pentru prima dată, am stabilit şi un plan de construire a capacităţilor de apărare în Mauritania. (...) Vom oferi asistenţă suplimentară pentru dezvoltarea capacităţilor Tunisiei şi vom continua să susţinem Iordania", a adăugat secretarul general NATO, conform declaraţiilor postate pe site-ul NATO şi vizualizate de agenţia MEDIAFAX.

Stoltenberg a precizat că liderii NATO au abordat şi "criza alimentară mondială, care este rezultatul direct al invaziei Rusiei în Ucraina". "Aliaţii au discutat despre eforturile de atenuare a crizei şi de permitere a exporturilor de cereale din Ucraina, pe cale terestră şi pe mare", a subliniat Stoltenberg.

"Am discutat şi despre modul în care Rusia şi China continuă să obţină avantaje politice, economice şi militare în vecinătatea de sud" a NATO. "Atât Moscova, cât şi Beijingul utilizează presiuni economice, modalităţi coercitive şi abordări hibride pentru avansarea intereselor în această regiune. Am vorbit astăzi despre modalităţile de contracarare a acestei provocări din ce în ce mai mari, inclusiv prin susţinere mai uniformă acordată partenerilor NATO din regiune", a continuat Stoltenberg.

"Ne confruntăm cu cea mai gravă criză de securitate din ultimele decenii. Dar facem faţă provocărilor prin unitate şi determinare. Deciziile luate la Madrid vor asigura că Alianţa continuă să menţină pacea, să prevină conflictele şi să protejeze cetăţenii noştri şi valorile. Europa şi America de Nord sunt alături în cadrul NATO", a concluzionat Jens Stoltenberg.