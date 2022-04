NATO: 'Există în Republica Moldova încercări de destabilizare din partea Rusiei. Anticipăm acțiuni de provocare și sub drapel fals'

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a vorbit, într-un interviu pentru Digi24, despre provocările pe care Rusia ar putea să le pregătească în Republica Moldova.

„Nu vedem riscuri militare iminente la adresa Republicii Moldova sau a Georgiei - o altă țară sub intensă presiune din partea Federației Ruse. În schimb, anticipăm acțiuni de provocare, acțiuni sub drapel fals, nu atât de mult pentru a crea dificultăți Republicii Moldova, cât pentru a crea dificultăți forțelor ucrainene din vestul Ucrainei, din zona Odesa. De aceea suntem extrem de atenți în sprijinul nostru și pentru țările care sunt sub o astfel de presiune, dar repet, la adresa Republicii Moldova nu vedem în acest moment riscuri iminente de natură militară. Încercări de destabilizare, în schimb, putem să spunem că ele sunt în derulare”, a spus Mircea Geoană, la postul Digi24.

De asemenea, Mircea Geoană a subliniat rolul NATO în pregătirea armatei Ucrainei.

„Noi am pregătit armata ucraineană din 2014, după ocuparea ilegală a Crimeei, când Ucraina și-a trecut în Constituție dorința de adera la NATO și la Uniunea Europeană și am pregătit armata ucranineană și iată că am făcut-o foarte bine. Nu vreau sub nicio formă să spun că eroismul și bravura armatei ucrainiene reprezintă altceva decât un factor de succes excepțional, dar sprijinul nostru în a transforma armata ucraniană într-o armată de tip NATO în fața unei armate de tip postsovietic - Rusia are astăzi o armată de tip postsovietic, Ucraina ar o armată de tip NATO și este într-un fel firesc, în această etapă decisivă a războiului început de Rusia împotriva Ucrainei, să ajutăm Ucraina să aibă elemente de superioritate, inclusiv de natură echipamente militare, iar echipamentele occidentale pe care noi vrem să le furnizăm să le aducă acest avantaj care să permită Ucrainei să câștige acest război. Aceasta este de fapt politica pe care o adoptăm: ne ocupăm și de pregătirea, de antrenarea ucrainenilor pentru a lucra cu astfel de echipamente noi - ei evident erau obișnuiți cu echipamente de natură sovietică, din era sovietică și postsovietică - deci vom asigura echipamente moderne, occidentale, astfel încât Ucraina va avea ca doctrină militară, ca mod de comandă și control, ca filosofie de organizare a armatei - care deja este de tip NATO - și echipamente de tip NATO făcând o armată și mai performantă, capabilă să câștige, și cred că înțelegem cu toții în lumea liberă, inclusiv în România, că Ucraina trebuie să fie sprijinită pentru a câștiga acest război, nu doar pentru a-și limita pierderile în acest război”, a conchis Mircea Geoană.