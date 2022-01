NATO pune presiune pe Rusia în criza din Ucraina: 'Respingem categoric noţiunea reapariţiei sferelor de influenţă în Europa'

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a declarat, după discuţiile cu Federaţia Rusă, că Alianţa ”a reafirmat cu toată claritatea validitatea politicii uşilor deschise a NATO şi a reconfirmat dreptul inalienabil şi suveran ca fiecare naţiune europeană să-şi poată alege propriile aranjamente de securitate”. ”Respingem categoric noţiunea reapariţiei sferelor de influenţă în Europa”, a adăugat Mircea Geoană, informează News.ro.

„Am avut un schimb foarte serios, direct şi la obiect despre situaţia din Ucraina şi din jurul acesteia şi despre implicaţiile acestei mobilizări de forţe ruseşti pentru securitatea europeană. Există diferenţe semnificative între aliaţii din NATO şi Federaţia Rusă cu privire la aceste probleme. Diferenţele noastre nu vor fi uşor de rezolvat, dar este un semn pozitiv că toţi aliaţii din NATO şi Federaţia Rusă ne-am aşezat în jurul aceleiaşi mese şi ne-am angajat în mod real într-un dialog pe subiecte de fond.

Azi, Federaţia Rusă a reiterat propunerile pe care le-a făcut publice în luna decembrie, menite să abordeze preocupările sale de securitate. Acestea includ cereri de oprire a admiterii de noi membri NATO, de retragere a prezenţei militare aliate la nivelul anului 1997, în principal de pe teritoriul statelor care au aderat după această dată la Alianţă.

Am reafirmat cu toată claritatea validitatea politicii uşilor deschise a NATO şi am reconfirmat dreptul inalienabil şi suveran ca fiecare naţiune europeană să-şi poată alege propriile aranjamente de securitate. Respingem categoric noţiunea reapariţiei sferelor de influenţă în Europa. Am spus clar că nu vom renunţa la dreptul şi la capacitatea de a ne proteja şi de a ne apăra reciproc, inclusiv cu prezenţă de trupe NATO pe teritoriul statelor din Flancul Estic al Alianţei, de la Marea Neagră până la Marea Baltică”, a afirmat Mircea Geoană, într-o discuţie cu jurnaliştii români la finalul negocierilor NATO-Rusia.

El a precizat că aliaţii din NATO sunt gata să se întânească din nou cu reprezentanţii Federaţiei Ruse: „Un punct extrem de important este că atât Rusia, cât şi aliaţii din NATO am exprimat nevoie reluării acestui dialog. Aliaţii din NATO sunt gata să se întâlnească din nou cu Federaţia Rusă, pentru a avea discuţii mai detaliate, tematice, cu propuneri concrete pe masă şi să căutăm acolo unde există o şansă rezultate constructive”, a conchis Mircea Geoană.