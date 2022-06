NBA - Kyrie Irving şi-a exercitat 'opţiunea de jucător' din contractul cu Brooklyn Nets

Irving, jucător aflat în vizorul altor formaţii din NBA, Los Angeles Lakers, New York Knicks şi Los Angeles Clippers, a decis în cele din urmă să îşi încheie ciclul de patru ani la Nets, conform The Athletics."Oamenii normali fac ca lumea să meargă, însă cei care îndrăznesc să fie diferiţi ne duc în viitor. Am luat decizia de a rămâne. Ne vedem în toamnă", a asigurat Irwing, conform sursei citate.În vârstă de 30 de ani, Kyrie Irving a disputat doar 29 de meciuri în sezonul regulat 2021-2022, întrucât a refuzat să se vaccineze împotriva Covid-19, iar regulamentele sanitare în vigoare la momentul respectiv în New York l-au împiedicat să evolueze în partidele de pe teren propriu.El a avut medii de 27,4 puncte, 4,4 recuperări şi 5,8 pase decisive în meciurile pe care le-a jucat.În total, Irving a disputat doar 104 meciuri pentru Nets şi din cauza unei serii de probleme fizice.În cariera sa, Kyrie Irving a fost campion NBA în 2016 cu Cleveland Cavaliers şi a mai jucat pentru Boston Celtics.