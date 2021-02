NBA: LeBron James şi Kevin Durant, căpitanii echipelor pentru All-Star Game

LeBron James (LA Lakers) şi Kevin Durant (Brooklyn Nets), aflaţi în topul voturilor fanilor, vor fi căpitanii echipelor Vestului şi Estului pentru meciul vedetelor din NBA - All-Star Game, care va avea loc, pe 7 martie la Atlanta, în ciuda opoziţiei exprimate de mai multe vedete ale ligii profesioniste nord-americane de baschet din cauza pandemiei de coronavirus, relatează AFP potrivit Agerpres.

A 70-a ediţie a All Star-Game, care trebuia iniţial să aibă loc la Indianapolis, a fost anulată într-o primă fază de NBA din cauza pandemiei de coronavirus.

Dar în ultimele săptămâni, mass-media din Statele Unite a anunţat că responsabilii ligii şi cei ai Sindicatului jucătorilor din NBA s-au pus de acord în privinţa organizării ediţiei din acest an a All-Star Game, pe 7 martie, sub patronajul echipei Atlanta Hawks, proprietate a grupului audiovizual Turner, difuzorul evenimentului."All-Star va continua tradiţia anuală de a celebra jocul şi pe cei mai mari jucători ai lumii în faţa unui public mondial", a declarat comisarul NBA, Adam Silver.Astfel, LeBron James, care va disputa pentru a 17-a oară All-Star Game-ul, îi va avea coechipieri în echipa de bază a Vestului pe Stephen Curry (Golden State Warriors), sârbul Nikola Jokic (Denver Nuggets), slovenul Luka Doncic (Dallas Mavericks) şi Kawhi Leonard (LA Clippers) şi Anthony Davis (LA Lakers).În Est, Kevin Durant va juca alături dublul MVP en titre, grecul Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), camerunezul Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Bradley Beal (Washington Wizards), cel mai bun marcator al sezonului (medie de 35,7 puncte) şi Kyrie Irving (Brooklyn Nets).Meciul vedetelor va fi precedat de un concurs de aruncări de la trei puncte şi de un "skill challenge" (exerciţiu de dexteritate). De asemenea, un concurs de slam-dunk va avea loc în pauza meciului.În afara festivităţilor de pe parchet, NBA şi sindicatul jucătorilor (NBPA) au anunţat că vor face o donaţie de peste 2,5 milioane dolari pentru HBCU ("universităţile istoric de culoare", rezervate iniţial doar comunităţii afro-americane) şi organismelor din prima linie a luptei împotriva coronavirusului.Superstarul LeBron James a criticat intenţia de a se organiza anul acesta meciul vedetelor din NBA în plină pandemie, pe care o compară cu "o palmă peste faţă"."Nu am niciun fel de energie sau entuziasm pentru un meci al vedetelor în acest an", a declarat James."Înaintea acestui sezon, ni s-a spus că nu vom avea un meci al vedetelor şi, deci, că vom beneficia de o mică pauză, o ocazie pentru mine de a mă recalibra într-un fel pentru a doua jumătate a sezonului. Apoi ne-au aruncat un All-Star Game în acest mod, ceea ce seamănă cu o palmă peste faţă. Încă ne confruntăm cu o pandemie, cu tot ceea ce se întâmplă, iar noi o să ducem întreaga ligă într-un oraş care este încă deschis", a mai spus vedeta californienilor.De'Aaron Fox, coordonatorul de joc al echipei Sacramento Kings, consideră că responsabilii NBA au pus interesul financiar pe primul plan atunci când au decis să organizeze anul acesta meciul vedetelor. "Dacă va trebui să purtăm o mască şi să facem toate acestea pentru un singur joc, atunci care este interesul de a avea un All-Star Game? Cu siguranţă, banii fac ca lumea să se învârtă, aşa stau lucrurile", a spus Fox.