Neamţ: Două persoane rănite, după ce s-au răsturnat cu maşina; şoferul era sub influenţa alcoolului

Două persoane au fost rănite, după ce în noaptea de miercuri spre joi s-au răsturnat cu maşina pe DN 15D, în afara localităţii nemţene Bahna Mare.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, subinspectorul Ramona Ciofu, a declarat că şoferul autoturismului se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, având o concentraţie de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat."Din primele cercetări efectuate de poliţişti a reieşit că, în timp ce un bărbat de 33 de ani, din Siliştea, conducea un autoturism, pe sectorul de drum anterior menţionat, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, ieşind în afara părţii carosabile şi răsturnându-se pe cupola autoturismului. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea a două persoane de 26, respectiv 54 de ani, pasageri în autoturismul în cauză", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ.Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi vătămare corporală din culpă.