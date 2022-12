Nebunia moștenirilor cedate cu acte false: DNA a săltat doi notari publici din București!

Doi notari publici din Bucureşti şi alte cinci persoane au fost reţinuţi de procurorii DNA într-un dosar care vizează eliberarea nelegală a unor certificate de moştenitor, precum şi a altor acte care atestau în fals dreptul de proprietate asupra unor imobile din Capitală. Unul dintre notari ar fi eliberat în fals 19 certificate de moştenitor, scrie News.ro.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând din 13 decembrie, a inculpaţilor Lidia Simona Seceleanu, notar public, pentru luare de mită (două fapte), fals intelectual, comise în formă simplă şi continuată (19 fapte), abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, comise în formă simplă şi continuată (16 fapte), Eugenia Cuţaru, notar public, pentru instigare la fals intelectual în formă continuată (două fapte), instigare la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, persoană fizică, pentru complicitate la fals intelectual (patru fapte), complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (patru fapte), fals în înscrisuri sub semnătură privată (patru fapte), două persoane fizice, pentru instigare la fals intelectual, instigare la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, fals în înscrisuri sub semnătură privată, persoană fizică, pentru comiterea a cinci infracţiuni de instigare la fals intelectual, persoană fizică, pentru instigare la fals intelectual (două fapte), instigare la abuz în serviciu (două fapte), fals în înscrisuri sub semnătură private (două fapte), uz de fals (două fapte).

Potrivit DNA, acest dosar vizează eliberarea nelegală, de către unele cabinete notariale, în perioada 2019-2022, contra unor sume de bani, a unor certificate de moştenitor, precum şi a altor acte care atestau în fals dreptul de proprietate asupra unor imobile aflate în municipiul Bucureşti, imobile nerevendicate ori care au aparţinut unor persoane fără moştenitori. După obţinerea documentelor respective, imobilele erau vândute la preţul pieţei.

”Concret, în contextul menţionat mai sus, inculpata Lidia-Simona Seceleanu, în calitate de notar public, la instigarea şi cu complicitatea unor alte persoane (printre care şi cele reţinute în prezenta cauză - două fiind angajate la cabinetul notarului public Lidia-Simona Seceleanu) ar fi eliberat în mod nelegal peste 19 certificate de moştenitor care atestau în fals faptul că beneficiarii acestora erau singurii moştenitori ai unor imobile, precum şi alte documente (contracte de cesiune, contracte de vânzare cumpărare) prin care, în mod nelegal, li s-ar fi permis unor persoane să achiziţioneze terenuri, să înstrăineze părţi sociale pe care le deţineau în cadrul diverselor societăţi comerciale, etc. În două dintre cazuri, inculpata Lidia-Simona Seceleanu ar fi primit de la o persoană, prin intermediar, suma de 2.000 euro pentru a elibera două astfel de certificate de moştenitor ce vizau două apartamente din Bucureşti”, a transmis, miercuri, DNA, într-un comunicat de presă.

Celor şapte inculpaţi li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală. Miercuri, Curtea de Apel Bucureşti urmează să decidă privind arestarea preventivă pentru 30 de zile a opt inculpaţi (cei şapte menţionaţi şi un altul care se sustrage cercetărilor). Lidia Seceleanu a mai fost trimisă în judecată în alt dosar, pentru evaziune fiscală.