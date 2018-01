NEBUNIE la Londra, în noaptea de Revelion: patru oameni au fost uciși

Patru tineri au fost ucişi la Londra în agresiuni separate cu cuţitul duminică şi la primele ore ale noului an, a anunţat luni Scotland Yard, în contextul înmulţirii atacurilor cu armă albă în capitala britanică, relatează AFP.

"Cele patru crime", fără vreo legătură aparentă între ele, s-au produs "în nordul, estul şi sudul Londrei", a precizat poliţia londoneză într-un comunicat.



Victimele sunt bărbaţi cu vârste de 17, 18 şi 20 de ani. Un al cincilea tânăr, de asemenea victimă a unuia dintre aceste atacuri, a fost spitalizat în stare critică, a adăugat Scotland Yard, precizând că a reţinut cinci bărbaţi în cadrul uneia dintre anchete.



Prima agresiune mortală a avut loc duminică în jurul orei 11.30 (11.30 GMT) într-o zonă rezidenţială, iar celelalte trei între 19.35 şi 02.35 în diferite cartiere mai mult sau mai puţin frecventate din oraş, însă departe de locul unde au avut loc principalele festivităţi de Revelion.



Festivităţile de Noul An au adunat, printre altele, peste 100.000 de persoane pe malurile Tamisei pentru un foc de artificii.



Deşi capitala britanică a fost ţinta a patru atentate în 2017, Scotland Yard a precizat că a mobilizat mai puţin poliţişti decât în urmă cu un an.



Aceste crime cu armă albă survin în contextul în care Londra încearcă să lupte împotriva recrudescenţei acestui tip de atacuri. Între aprilie 2016 şi martie 2017, poliţia a contabilizat aproape 12.100 de agresiuni cu cuţitul la Londra, care s-au soldat cu peste 4.400 de răniţi. Sunt cele mai ridicate statistici din ultimii cinci ani.



De la începutul lui 2017 şi până la 22 decembrie, aceste atacuri au făcut 77 de morţi, a adăugat luni Scotland Yard.



În majoritatea cazurilor, agresiunile nu au legătură cu criminalitatea organizată, ci cu indivizi izolaţi, care poartă un cuţit la ei pentru a se simţi în securitate sau pentru a epata.



Fenomenul este cel mai dezvoltat în rândul minorilor, tot mai mulţi dintre aceştia purtând cu ei un cuţit.



În faţa acestui flagel, primarul Londrei, Sadiq Khan, a lansat pe reţelele de socializare o campanie de sensibilizare în rândul tinerilor, denumită: 'Londra are nevoie de voi în viaţă: nu purtaţi cuţit'.