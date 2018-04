NEBUNIE pe conturile de socializare ale lui Benjamin Netanyhu: Românii l-au bombardat cu jigniri și critici / FOTO

Benjamin Netanyhu i-a primit, la mijlocul acestei săptămâni, într-o vizită oficială, pe premierul României, Viorica Dăncilă, și pe președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, alături de ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu. Vizita a declanșat un scandal fără precedent în România, care a culminat cu decizia președintelui Klaus Iohannis de a-i cere demisia premierului Dăncilă.

Însă, scandalul politic s-a mutat și pe paginile de socializare ale lui Netanyahu, Facebook și Twitter. Premierul israelian a fost ”bombardat” de români cu cuvinte injurioase și critici dure. Cele mai multe îi vizau pe liderii politici români. Am selectat câteva din ele, cele mai puțin injurioase.

”Draga Netanyahu, te rog tine l acolo ,ia l de nevastă,fă ce vrei cu el, dar nu l mai lăsa să plece.Face rău romanilor și României. Aaa și blondei da I o mătură, un mop sa vezi ce treaba face..Shalom.”

”Dragnea, un pușcăriaș, un hoț și un borfas ! Dragnea is not representative of Romania and romanian people, he is a corrupt politician ! Dragnea has lost the respect of Romanian people!”

”Cel mai corupt om politic din Romania!!!”

”Intreaba-l cum de Teleorman este cea mai săracă regiune din Romania?!...intreba-l cum de s-a îmbogățit dintr-un salariu de bugetar...?!”

”Intreaba-l de ce își acaparează toate instituțiile statului...?!..”

”Intreaba-l de ce distruge statul de drept in Romania?!?!”

”Infractorul român e cam stânjenit!”

”Se aude clinchet de cătușe!”

”Satana Dragnea.nu atinge pamantul sfant.te autoinviti ca la Tramp.iar strici bani poporului cu iesirile tale.mai iei si maimuta vorbitoare de limbi straini, cu tine”

”'Tuti ' capusorul vostru de conrupti”

”Au sărit,, evreii,, cu toții să ridice în slăvi,, clar viziunea politică,, a Teleormăneanului!!!Ha, Ha, Ha ce jalnici sunteți!”

”Îți place să faci afaceri cu infractori??”

”Ai poză cu chelnerul lui Trump, gj”

”O pupincurista.Sper ca nu se face preş degeaba.”

”Gloaba analfabeta de videle,teleorman!!!! Bibi te intalnesti cu toate scursurile Romaniei!”

”Doi hoti.”

”Nu-i o mândrie sa-ti faci poze cu o persoană ce nu știe ă vorbi nici limba maternă.”

