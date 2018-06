NEBUNIE TOTALĂ în Mexic: Bucuria de la meciul cu Germania a provocat un CUTREMUR în Mexico City - VIDEO

Germania, câștigătoarea Campionatului Mondial din 2014, a fost învinsă de Mexic. Singurul gol al partidei a fost marcat de Hirving Lozano în minutul 35.

Bucuria mexicanilor a fost atât de mare încât a provocat un cutremur în capitala Mexico City. Acele seismografelor au înregistrat activitatea suporterilor la golul cu Lozano și au considerat-o cutremur.

Considerată principala favorită a turneului final, Germania s-a încurcat încă din primul meci al grupelor, împotriva Mexicului. Cea mai mare parte a partidei a fost dominată de nemți, dar sud-americanii au fructificat la maxim contraatacurile pe care le-au avut. Pe lângă golul marcat de Lozano în minutul 35, Mexicul a mai avut câteva șanse de a înscrie. Stilul lor i-au surprins pe nemți, care s-au văzut descoperiți pe faza defensivă, scrie mediafax.ro.

Meciul s-a încheiat cu o posesie de peste 65 % în favoarea europenilor, dar acest lucru nu a contat prea mult. Majoritatea atacurilor nu au creat probleme la poarta apărată de Ochoa.

that reaction from the Zocalo in Mexico City to Chucky Lozano's goal. pic.twitter.com/PcyHyfit9w — FOX Soccer (@FOXSoccer) 17 iunie 2018

Mexico fans going crazy after Lozano’s goal pic.twitter.com/Dqj440VwCC — World Cup (@TrueSccrLife) 17 iunie 2018

Apparently the celebrations for Hirving Lozano’s goal against Germany caused an earthquake in Mexico City. Unreal. #WorldCup pic.twitter.com/I3r2S8aRmf — Ryan. (@Vintage_Utd) 17 iunie 2018