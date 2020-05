NEBUNIE totală în SUA: echipa de reporteri CNN a fost arestată, în timpul protestelor din Minneapolis

Protestele izbucnite în Minneapolis și care s-au extins în mai multe state din SUA iau o amploare nebănuită. Echipa de reporteri a celor de la CNN a fost arestată.

CNN a făcut apel la poliție și la guvernatorul statului să fie eliberați cei trei jurnaliști.

În Minneapolis a ajuns Garda Națională, iar orașul este sub asediu. Protestul a depășit granițele statului și ia amploare în mai multe state americane.

A CNN reporter & his production team were arrested this morning in Minneapolis for doing their jobs, despite identifying themselves - a clear violation of their First Amendment rights. The authorities in Minnesota, incl. the Governor, must release the 3 CNN employees immediately.