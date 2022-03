Nebunie totală. Rușii au atacat cea mai mare centrală atomică din Europa. La Zaporojie a izbucnit un incendiu puternic după bombardament (video)

Un bombardament rusesc a lovit în noaptea de joi spre vineri centrala nucleară Zaporoje, cea mai mare din Europa, situată în centrul Ucrainei, declanșând un incendiu și ajungând la una dintre unitățile acesteia, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al acestei centrale, potrivit AFP, Kyiv Independent și CNN.

„În urma unui bombardament al forțelor ruse asupra centralei nucleare Zaporizhia, a izbucnit un incendiu”, a declarat purtătorul de cuvânt Andrei Touz într-un videoclip postat pe contul Telegram al centralei.

"Pompierii nu pot ajunge la locul incendiului ca să-l stingă deoarece tirurile ruse cad foarte aproape. Prima unitate electrică a centralei a fost deja lovită. Opreşte-te!", a continuat acesta într-un alt videoclip.

Purtătorul de cuvânt al Zaporijjia: Luptele au încetat în apropierea centralei electrice, iar nivelurile radiațiilor sunt în prezent normale, potrivit CNN.

Conducerea centralei spune că momentan a treia unitate de putere a fost oprită la uzină și doar a patra unitate funcționează. Condițiile de siguranță la radiații și incendiu la centrala nucleară sunt în limite normale.

Centrala, cea mai mare din Europa, este situată în sud-estul Ucrainei, lângă orașul Enerhodar, pe malul lacului de acumulare Kahovka de pe râul Nipru. Are 6 reactoare nucleare cu apă ușoară presurizată VVER-1000, fiecare generând 950 MWe, pentru o putere totală de 5.700 MWe.

