Necaz după necaz pentru cei 126 de romi afectați de incentiul din Miercurea Ciuc: Sala de sport care îi adăpostea a fost carantinată din cazua Covid

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Harghita a dispus carantinarea sălii de sport din Miercurea Ciuc unde sunt cazaţi 126 de romi afectaţi de incendiul din luna ianuarie, după ce un copil din comunitate a fost testat pozitiv la SARS-CoV-2.

Directoarea Direcţiei de Sănătate Publică Harghita, dr. Tar Gyöngyi, a declarat, miercuri seara, pentru AGERPRES că, la iniţiativa autorităţilor, toate persoanele cazate în sala de sport au fost testate şi un copil de 11 ani a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus.

"Este un caz, un copil de 11 ani, pe care l-am scos din comunitate. Am dispus să fie transportat la Odorheiu Secuiesc (Spitalul Municipal - n.r.), la pediatrie, deşi este asimptomatic, nu are niciun fel de probleme, dar nu am vrut să îl lăsăm acolo, în cadrul comunităţii, care e negativă. Toţi sunt negativi, peste 120 de persoane au fost testate şi toţi sunt negativi, mai puţin acest copil care a ieşit pozitiv", a explicat dr. Tar.

Drept urmare, s-a dispus carantinarea pentru 14 zile a sălii de sport, persoanele care sunt cazate putând să iasă afară doar într-un spaţiu delimitat.

"S-a dispus carantinarea contacţilor, deoarece din păcate este un spaţiu comun, chiar dacă s-au organizat acolo, sunt nişte separatoare de familii, cumva. Totuşi, este o răspândire pe cale aeriană, este un volum comun de aer, adică nu este separat din punctul de vedere al fluxului aerian, deci nu am avut altă soluţie, am dispus carantinarea. (...) Pot să iasă doar în curte, s-a delimitat cu nişte garduri un spaţiu, ca totuşi să poată să iasă la aer", a precizat şefa DSP.

Aceasta a menţionat că celor cazaţi acolo li s-a oferit, prin intermediul autorităţilor locale, posibilitatea de a se vaccina anti-COVID-19, ţinând cont că sunt persoane fără adăpost şi au prioritate la imunizare, dar au refuzat.

Dr. Tar Gyöngyi a subliniat că problema locativă a acestor persoane este una foarte mare, la care nu s-a găsit o soluţie şi a arătat că, fiind un grup atât de mare care trăieşte în acelaşi spaţiu, există un risc epidemiologic.

"Nu de coronavirus ne temem, sunt şi alte boli, sunt boli de sezon, sunt boli infecto-contagioase, care în comunitate se pot răspândi, parazitoze", a mai spus şefa DSP.

Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a declarat miercuri, pentru AGERPRES că cele 126 de persoane afectate de incendiul din luna ianuarie vor mai rămâne câteva săptămâni în sala de sport a oraşului, până se va amenaja un teren pe care să poată fi amplasate containerele în care acestea vor locui.

Un număr de 20 de case de lemn au ars, parţial sau în totalitate, în incendiul violent care a cuprins, în data de 7 ianuarie, locuinţele comunităţii de romi din cartierul Şumuleu al municipiului Miercurea Ciuc, aproximativ 260 de persoane afectate fiind cazate atunci în sala de sport a oraşului.

Între timp, peste o jumătate dintre cei cazaţi au revenit în comunitate, casele lor nefiind distruse de incendiu şi putând fi folosite, chiar dacă nu respectă standardele de igienă şi sunt construite ilegal.