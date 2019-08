Negocierile dintre Statele Unite și reprezentanții talibanilor au eșuat

Negocierile dintre reprezentanții Statelor Unite și cei ai talibanilor, referitoare la o eventuală retragere a trupelor americane din Afganistan, s-au încheiat luni fără un acord, iar reprezentații ambelor părți își vor consulta superiorii pentru a decide asupra pașilor următori, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.

Negocierile au început la finalul anului trecut în Qatar și au ca scop semnarea unui acord prin care Statele Unite se angajează să își retragă trupele din Afganistan în schimbul unor garanții din partea talibanilor că Afganistanul nu va deveni o bază a grupărilor teroriste.

Statele Unite doresc, însă, ca talibanii să ajungă la un acord și cu Guvernul afgan, dar și un armistițiu în această țară.

„Am prelungit întâlnirea cu scopul de a ajunge la un acord de pace, însă nu am reușit acest lucru”, a declarat un membru al echipei de negociere a talibanilor. „Am discutat despre mai multe subiecte și am ajuns la un consens în legătură cu unele dintre ele, dar nu am putut ajunge la o concluzie”, a adăugat oficialul.

Negociatorul-șef din partea Statelor Unite, Zalmay Khalilzad, a declarat că negocierile s-au încheiat pentru moment și a informat că va merge la Washington pentru consultări. „Au fost foarte productive (negocierile, n.r.)”, a anunțat acesta pe Twitter.

Niciuna dintre părți nu a anunțat când vor fi reluate discuțiile.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, peste 3.000 de civili, printre care 900 de copii, au fost uciși și alți 7.000 au fost răniți în 2018, cel mai sângeros an al conflictului din Afganistan, care durează de peste 18 ani.