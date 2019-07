Negulescu, atac la SIIJ după retragerea unor apeluri: A favorizat făptuitorii

Fostul procuror Mircea Negulescu acuză un abuz în favoarea făptuitorului în cazul lui Sebastian Ghiță acuzând-o direct pe Adina Florea că, în fapt, la acest moment, nu are probe concludente si pertinente de vinovatie in cauza in care sunt cercetati mai multi procurori si ofiteri de politei detasati la DNA și înceracă, printr-un artificiu judiciar, sa probeze o eventuala vinovatie a acestora.

„Nu discut aici de solutia data de ICCJ in cauza privind pe Sebastian Ghita in care s a luat act de retragerea apelului de catre SIJJ

Nu discut despre vinovatia sau nevinovatia persoanelor respective pentru ca doar o instanta de judecata poate sa se pronunte pe acest aspect.

Cert este ca modul in care a procedat SIIJ reprezinta in mod evident un abuz in serviciu si o favorizare a faptuitorilor

Mai mult decat atat, retragerea apelului este o chestiune de strategie in dosarul instrumentat de doamna Adina Florea, care, prin acest artificiu judiciar incearca sa probeze o eventuala vinovatie a procurorilor care au instrumentat cauza respectiva.

In fapt, doamna Adina Florea, care, la acest moment nu are probe concludente si pertinente de vinovatie in cauza in care sunt cercetati mai multi procurori si ofiteri de politei detasati la DNA , incearca prin acest artificiu judiciar sa probeze o eventuala vinovatie a acestora.

De altfel, retragerea apelului reprezinta si o incalcare a dreptului la un proces echitabil in sensul dispozitiilor art 6 din CEDO in sensul ca lipseste una din parti respectiv DNA la o cale de atac devolutiva pentru ca, in contextul legislativ actual , DNA a fost privat de dreptul de a sustine punctul de vedere referitor la acuzatiile aduse persoanelor respective.

In concluzie, retragerea apelului in cauza respectiva reprezinta fara putere de tagada o incalcare a dreptului la un proces echitabil asa cum am precizat anterior dar si o favorizare si un abuz in serviciu a persoanelor care au semnat acest act.

Cunosc indeaproape situatia de fapt din acest dosar in care am fost martor.

Nu cunosc incadrarea juridica data faptelor si nici intreg probatoriul care a stat la baza trimiterii in judecata .

Dar, cel putin in ceea ce i priveste pe magistratii care au fost cercetati in acest dosar, onoarea, demnitatea functiei de magistrat ii obliga sa ceara continuarea procesului pentru a-si dovedi definitiv si irevocabil nevinovatia.

In spatiile publice exista intotdeauna o cale de evacuare in caz de pericol dar, onorabil este sa iesi sau sa intri pe calea principala de acces.” a declarat Mircea Negulescu pentru STIRIPESURSE.RO