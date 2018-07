Nelu Iordache pune gaz pe foc în războiul cu fostul premier: 'Victor Ponta minte cu neruşinare!'

Afaceristul Nelu Iordache duce mai departe războiul declaraţiilor cu Victor Ponta. După ce l-a acuzat pe fostul premier că a orchestrat arestarea sa, Ponta a răspuns prezentând o serie de date. În replică, Iordache îl acuză pe fostul premier de minciună.

Luni, urmare a declaraţiilor incendiare făcute de Nelu Iordache despre implicarea lui Victor Ponta în arestarea sa, fostul premier al României a lansat acuzaţii grave atât la adresa fostului proprietar al Blue Air şi Romstrade, cât şi a actualului lider al PSD, Liviu Dragnea.

"Firma Romstrade (a lui Iordache) a câștigat în 2011 licitația din fonduri europene pentru autostrada Arad - Nădlac. A semnat contractul și a luat un avans de cam 4 milioane de euro de la UE. A transferat toți banii prin alte firme ale lui. În 2012, când au venit subcontractorii să îi plătească pentru ce lucrau, nu le-a dat banii (că nu avea) și aceștia l-au reclamat. În urma controlului făcut de OLAF și de Autoritatea de Management de la Ministerul Transporturilor, s-a constatat în 2012 că a furat banii și s-a reziliat contractul. Din cauza lui a fost suspendat și tot Programul Operațional Transporturi pentru România cam 1 an de zile. A trebuit să reziliem și să facem altă licitație, am întârziat autostrada 2 ani și am dat de la Buget banii (că el a băgat Romstrade în insolvență). Nu mă încălzește cu nimic faptul că a luat el 6 ani de la Tribunal! Acum, în 2018, a prins și el curaj că scapă cu modificările la Codul Penal făcute de Dragnea și rămâne și cu milioanele furate! Toți hoții ca Iordache și Vanghelie acum speră că ii scapă Dragnea de pușcărie și rămân și cu toți banii furați", a declarat Victor Ponta pentru STIRIPESURSE.RO.

În replică, Nelu Iordache prezintă documente menite să demonteze afirmaţiile lui Victor Ponta.

"Domnul Victor Ponta minte cu neruşinare! Controlul despre care domnia sa a afirmat ieri, că ar fi fost făcut de OLAF( Oficiul European de Luptă Antifraudă) , a fost făcut de fapt de DLAF (Departamentul de Luptă Antifraudă), department din cadrul Guvernului României condus la acea vreme de bunul său prieten, procurorul DNA Claudiu Dumitrescu. Iată pun la dispoziţie documentul care dovedeşte acest lucru (vezi foto doc). Evident ca acest control al DLAF s-a făcut la ordinul direct al lui Victor Ponta. Mai mult de atât, ţin să subliniez că domnul Ponta minte grosier şi atunci când afirmă ca Programul Operaţional Transporturi pentru România ar fi fost blocat din cauza lui Nelu Iordache şi a Romstrade! Chiar Jose Manuel Barroso, fostul Preşedinte al Comisiei Europene, bunul prieten al domnului Victor Ponta, declara în martie 2012 ca Programul Operaţional Sectorial Transporturi pentru România a fost blocat parţial, atenţie! parţial, din cauza corecţiilor financiare greşit executate de diverse autoritaţi contractante din domeniul Transporturilor şi din cauza unor conflicte de interese ale unor conducatori de instituţii publice din domeniul Transporturilor precum şi ale unor preşedinţi de Consilii Judeţene din acea vreme. Ba chiar şi domnul Leonard Orban, cel care în guvernul USL condus de Victor Ponta îndeplinea funcţia de ministru al Afacerilor Europene declara într-un interviu din decembrie 2012 pentru Hotnews faptul că “problemele cele mai mare la Programul Operaţional Sectorial Transporturi pentru România au apărut din cauza programelor de investiţii de la CFR şi a conflictelor de interese semnalate la diverse autorităţi central şi locale. “ Că Victor Ponta minte cu o uşurinţă demnă de cauze mai bune, nu mai surprinde pe nimeni, domnia sa este unanim recunoscut pentru miile de minciuni pe care le aruncă în spaţiul public de atâţia ani de zile, dar iată că sunt situaţii când minciunile sale pot fi demontate cu documente si declaraţii ale unor foşti oficial europeni. Aşadar, ţin să îi transmit fostului premier, că epoca în care, în România spusele lui Victor Ponta zis Minciunică, erau literă de lege, a apus", a declarat Nelu Iordache pentru STIRIPESURSE.RO.

