Nelu Tătaru: 'Generalul Oprea şi-a terminat misiunea la Suceava. În urma raportului complet vom trage concluziile şi vom lua măsuri'

Ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat, joi, că generalul Ionel Oprea, secretar de stat în cadrul MS şi cel care a coordonat în ultimele săptămâni echipa militară de la conducerea Spitalului Judeţean Suceava, şi-a încheiat misiunea la această unitate medicală şi va reveni de luni la minister. Tătaru a spus că Oprea va prezenta un raport complet al activităţii la spitalul din Suceava, iar autorităţile vor trage concluzii şi vor lua nişte măsuri, potrivit news.ro.

Nelu Tătaru a făcut, joi, o vizită la Suceava şi a spus că aici este un focar stabilizat şi că nu trebuie uitat ce a însemnat această zonă, unde s-au înregistrat 3.000 din cele 12.000 de cazuri de Covid-19.

"Nu trebuie să uităm ce a înseamnat Suceava. Trei mii din cele 12.000 de cazuri sunt de la Suceava. 124 de cazuri din cele aproape 690 de decese sunt de la Suceava. Acel cumul de factori pe care l-am găsit de la început, managementul, autoritate locală, populaţie civilă, parte medicală sunt cei care au contribuit la momentul în care ne aflăm. Sper că am învăţat ceva şi nu mai repetăm. Suceava era şi va trebui să redevină un spital-etalon. Era unul din cele mai mari ambulatorii de specialitate, sunt specialişti dintre cei mai buni, eu sper, dincolo de tot ce ne caracterizează pe noi ca şi personal medical, de perioadele bune sau rele prin care am trecut, că am învăţat ceva şi Suceava să revină acolo unde era”, a spus ministrul Sănătăţii.

Nelu Tătaru a adăugat că echipa militară care a coordonat activitatea de la Spitalul Judeţean Suceava şi-a încheiat misiunea.

"Domnul general şi-a terminat misiunea, luni dimineaţă ne vedem la minister, va prezenta raportul complet la tot ce a însemnat activitatea dânsului în Spitalul Judeţean Suceava şi atunci vom trage şi noi nişte concluzii şi vom lua nişte măsuri”, a spus ministrul, care a precizat că Ionel Oprea nu va merge în alt focar.

Întrebat ce şanse sunt ca fostul director al unităţii spitaliceşti, Vasile Rîmbu, să redevină în funcţia de manager, Nelu Tătaru a spus: "Personal, cred că nicio şansă”.

Ministrul Sănătăţi a spus că în acest momentul municipiul Suceava nu întruneşte condiţiile pentru a-i fi ridicată carantina, situaţia urmând să fie evaluată în perioada următoare.

Nelu Tătaru a precizat că a fost în vizită şi la Spitalul Judeţean Botoşani, unde s-a schimbat managementul şi a văzut circuite noi faţă de cele pe care le observase la precendentele vizite.

"Am fost la Botoşani, acolo s-a schimbat managementul acum două zile, s-a schimbat directorul Direcţiei de Sănătate Publică. Am văzut alte circuite astăzi faţă de ce văzusem acum două, trei săptămâni. Orice reevaluare o facem de la zi la zi şi periodic, săptămânal. Nu voi avea niciun fel de înţelegere pentru managerul unui spital sau pentru un director de DSP care nu va respecta nişte reguli, care nu va fi acel om care să gireze activitatea medicală în condiţii normale, cu circuite epidemiologice, cu anchete epidemiologice într-o unitate spitalicească”, a explicat Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a fost întrebat şi dacă medicamentul Remdesivir, despre care specialiştii străini spun că ajută în tratamentul pacienţilor cu coronavirus, va fi folosit şi în România.

"L-am şi preluat, e în clinicile de boli infecţioase. Dar acest tratament este adaptat fiecărui pacient în parte şi fiecărui stadiu de boală. Noi aplicăm toate tratamentele care sunt şi în alte state, inclusiv acea plasmă autoimună, Suceava fiind din acest punct de vedere, şi aici am o discuţie şi la Consiliul Judeţean, poate fi achiziţionat pentru centrele de transfuzii care ţin de Ministerul Sănătăţii şi un aparat care poate recolta, având în vedere că aici avem foarte mulţi vindecaţi, însemnând că am avut şi foarte mulţi infectaţi, să putem recolta acea plasmă autoimună, să putem folosi la cazurile grave. (...) Ajunge la depozitele noastre şi poate fi achiziţionat de orice clinică de boli infecţioase. În Agenţia Naţională a Medicamentului am dat acceptul pentru acest medicament şi pentru a putea fi folosit ca şi terapie”, a mai spus Nelu Tătaru.