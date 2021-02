Nelu Tătaru îi răspunde lui Vlad Voiculescu: De la schimbarea ministrului, nu a mai fost niciun control al Inspecției sanitare de stat în secțiile de ATI

Nelu Tătaru, fostul ministru al Sănătății, a explicat că după tragedia de la Piatra Neamț autoritățile au efectuat verificări în secțiile de Terapie Intensivă din țară, iar Inspecția sanitară de stat a continuat zilnic acele controale până în 23 decembrie, când a fost învestit noul Guvern, iar portofoliul Sănătății a fost preluat de Vlad Voiculescu. De atunci, spune deputatul PNL, Inspecția nu a mai efectuat niciun control în secțiile ATI. „Cred că ar trebui să ne pună un semn de întrebare”, a spus demnitarul liberal, marți seară, la B1 TV.

Discuția a pornit de la poziția lui Vlad Voiculescu cu privire la raportul referitor la tragedia de la Piatra Neamț. Silviu Mănăstire a explicat că, deși Nelu Tătaru spune că l-a lăsat „moștenire” succesorului său, actualul ministru al Sănătății susține că nu a văzut acel raport.

„Orice ministru are discuții cu direcțiile din subordine, iar aici, având în vedere și evenimentul de la Piatra Neamț, în urma căruia premierul Ludovic Orban a decis ca Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, prin IGSU și specialiștii de la ISCIR, să evalueze fiecare secție de Terapie Intensivă. Atunci s-au catagrafiat cam 314 spitale, iar inspecțiile s-au făcut de către Inspecția sanitară de stat, specialiștii de la ISCIR și cei de la ISU din fiecare județ în 302 spitale. Din câte țin eu minte, erau 237 de spitale publice, 59 spitale private și 6 spitale departamentale. Un prim raport de informare către noi, ca Minister al Sănătății, a venit în jurul datei de 16 decembrie, de la IGSU, un raport în care prezentau punctul lor de vedere și evaluarea, plus conformarea pe care o recomandau. Acest raport a mers către Inspecția sanitară de stat. Din ce am aflat ulterior, în data de 23, când eu personal nu mai eram ministru, a apărut și raportul Inspecției sanitare de stat, urmând ca în ianuarie să apară, din câte am aflat, și acel plan de măsuri care să poată fi adaptate celor găsite. Cred că, eu știu, colaborarea cu Inspecția sanitară de stat, cu Corpul de Control a fost un pic deficitară aici”, a declarat Nelu Tătaru.

Fostul ministru al Sănătății a explicat că raportul solicitat după tragedia de la SJU Piatra Neamț „s-a cerut pentru cele din Terapie Intensivă. Imediat după Piatra Neamț, Parchetul a deschis o anchetă și tot ce era acolo a fost sigilat”.

„Cred că, cu o săptămână înainte de plecarea mea, a fost solicitarea Parchetului către Ministerul Sănătății ca să trimitem Corp de Control, Corpul de Control urmând să plece. Nu mai știu ce s-a întâmplat vizavi de acest Corp de Control...”, a adăugat Nelu Tătaru.

Silviu Mănăstire a amintit că, după tragedia de la Piatra Neamț, Nelu Tătaru și PNL fuseseră criticați de Vlad Voiculescu, care reclama situația din spitale și strategia Ministerului Sănătății în acest sens.

„După cum știți, noi făceam evaluarea, la sfârșitul lui octombrie-noiembrie, a tuturor secțiilor de Terapie Intensivă în funcție de patologia aflată pe paturile de Terapie Intensivă. Inspecția de stat făcea aceste evaluări. Odată cu tragedia de la Piatra Neamț, am făcut acele controale comune cu ISU și inspectorii de la ISCIR, dar acele controale ale Inspecției sanitare de stat au continuat zilnic în spitale până în data de 23, când s-a schimbat ministrul. De atunci, nu a mai fost niciun control al Inspecției sanitare de stat în secțiile de Terapie Intensivă. Cred că ar trebui să ne pună un semn de întrebare”, a mai spus fostul ministru Nelu Tătaru.