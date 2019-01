NENOROCIRE în Brazilia: Un baraj s-a rupt, sunt sute de morți - IMAGINI CUTREMURĂTOARE

Circa 200 de persoane sunt date dispărute vineri după ruperea unui baraj minier în statul brazilian Minas Gerais, au anunţat pompierii într-un comunicat, relatează AFP şi Reuters.

O veritabilă maree de noroi s-a scurs prin barajul gigantului minier Vale, iar un responsabil al pompierilor a vorbit despre "mai mulţi morţi" plecând de la mărturiile localnicilor, fără a avansa un bilanţ precis, scrie agerpres.ro.

În 2015, ruperea unui baraj de deşeuri miniere a provocat 19 morţi în Mariana, o altă localitate din statul Minas Gerais, o tragedie considerată cel mai grav dezastru de mediu din istoria Braziliei.

Barajul, care s-a rupt vineri aparţine gigantului minier Vale, care a confirmat incidentul într-un comunicat şi a afirmat că ''prioritatea totală este de a apăra viaţa angajaţilor şi a locuitorilor''.

În imagini impresionante surprinse din aer şi difuzate de pompieri se poate vedea un torent de noroi de culoare maro care acoperă suprafeţe imense de vegetaţie. Într-o altă imagine se poate vedea cum noroiul se scurge rapid peste o şosea.

Televiziunea Globonews a difuzat de asemenea imagini surprinse din elicopter care arată locuinţe parţial distruse, unele înghiţite pe jumătate de noroi.

Municipalitatea din Brumadinho a difuzat pe reţelele sociale un comunicat în care îi cere populaţiei să se îndepărteze de albia răului Paraopeba.

New environmental mining disaster caused by Vale in Brazil today #Brumadinho #MinasGerais #Vale pic.twitter.com/fy4ZpBiNkQ