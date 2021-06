Neo-naziștii americani au vandalizat statuia lui George Floyd

La mai puțin de o săptămână după ce a fost dezvelită, statuia care îl reprezintă pe George Floyd a fost vandalizată. Patru indivizi neidentificați până în prezent au folosit spray-uri graffiti de culoare neagră pentru a „picta” monumentul și pentru a acoperi textul de pe piedestal, la cinci zile de la inaugurare.

Un spray de culoare albă a fost folosit pentru a desena emblema „Frontului Patriotic”, denumit „grup naționalist al urii” de The Southern Poverty Law Center, organizație care monitorizeză extremismul din Statele Unite.

