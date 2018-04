Netflix a împărţit lumea în 2.000 de comunităţi, în funcţie de preferinţele utilizatorilor platformei, din aceste grupuri făcând parte spectatori din mai multe ţări, a spus, miercuri, Todd Yellin, Vice President of Product la această companie. Yellin a comparat Netflix cu o „librărie virtuală”, cu mii de titluri disponibile. „Este ca şi când ai citi o carte bună – o iei cu tine unde vrei să mergi şi te poţi bucura de poveste”, a mai spus Yellin despre vizionarea producţiilor preferate pe această platformă.

Însă, potrivit lui Yellin, odată cu această disponibilitate vine şi o provocare – numărul mare al opţiunilor, care ar putea fi copleşitor pentru utilizatori. „Vrem să simplificăm alegerea pentru utilizator”, a mai spus el, precizând că Netflix lucrează pentru personalizarea conţinutului, oferind cele mai potrivite sugestii de titluri fiecărui utilizator.

„Am împărţit lumea în aproximativ 2.000 de «comunităţi de preferinţe» («taste communities»). Nu ne pasă de geografie, ci de preferinţele utilizatorilor în privinţa conţinutului. În fiecare zi, la Netflix, ne uităm la ordinea popularităţii în toate cele 2.000 de comunităţi. Luăm tot catalogul şi observăm care sunt titlurile - de la cele mai populare la cele mai puţin populare”, a spus Yellin, miercuri, în cadrul evenimentului „See What’s Next in 2018”, organizat de Netflix la Roma.

El a precizat că deşi a fost lansat în urmă cu câteva luni, cel de-al patrulea sezon al serialului „Black Mirror” se află în top 10 în multe dintre aceste comunităţi. El a explicat că dacă într-o comunitate acest titlu este alăturat unor producţii precum „Annihilation”, „Star Trek”, „Altered Carbon” între show-urile preferate, în altă comunitate acest titlu este însoţit de documentare.

„Nu noi am ales aceste titluri de documentare alături de «Black Mirror». Aceasta este popularitatea din acest grup de oameni – asta le place şi acesta este topul 10 din comunitate”, a spus Todd Yellin.

Todd Yellin a mai spus că Netflix încearcă să depăşească barierele impuse de limbile vorbite de utilizatori, oferind opţiuni de subtitrare şi de dublare.

„Când am început să lansăm conţinut original, am lansat titlurile în 5 limbi străine. Acum distribuim «Lost in Space» în 26 de limbi şi mă aştept ca numărul să crească peste câţiva ani. Oamenii vor dori să facă acest conţinut accesibil indiferent de care a fost limba originală în care a fost filmat”, a explicat el.

Yellin a precizat că 9 din 10 oameni care au urmărit serialul „Dark”, filmat în limba germană, nu sunt din Germania. „A fost foarte popular în Germania, dar şi în alte ţări”, a subliniat el.

Similar, potrivit lui Yellin, serialul „Suburra”, filmat în limba italiană, nu a fost făcut exclusiv pentru italieni. „A fost făcut pentru spectatori cărora le place conţinutul cu teme precum corupţie, politică, iar acest lucru este universal. Sigur că italienilor le va plăcea, dar le va plăcea şi altor oameni”, a explicat el.

„Vrem să le oferim utilizatorilor oportunitatea de a alege – între subtitrări şi/sau dublaj”, a mai spus el, explicând că prin aceste opţiuni Netflix îşi extinde publicul.

„Ai un titlu ca «Suburra» şi 52% din oamenii vorbitori de engleză îl urmăresc dublat. Astfel extindem foarte mult publicul. Sigur, poţi urmări şi cu subtitrare sau cu dublaj, sau cu ambele variante. 81% din oamenii din ţări în care se vorbeşte limba engleză urmăresc «Dark» cu subtitrare. Însă, «La Mante» din Franţa este dublat doar în proporţie de 18%, iar «La Casa de Papel», 44%”, a adăugat el.

Yellin a precizat că serialul danez „The Rain”, care urmează să apară în mai, a fost dublat în limba engleză chiar de actori din distribuţie, cei mai mulţi dintre aceştia cunoscând limba engleză.

„Dacă nu avem actori care vorbesc şi engleza, încercăm să găsim artişti profesionişti care să lucreze la dublaj”, a mai spus el.

Todd Yellin a adăugat că şi calitatea subtitrărilor este foarte importantă pentru Netflix, compania colaborând cu profesionişti în acest sens, dar şi cerând ajutorul membrilor platformei.

„Calitatea subtitrărilor este foarte importantă pentru noi, de asemenea. Colaborăm cu profesionişti care traduc, dar arta traducerii este foarte dificilă. Facem tot ce putem, dar uneori nu este suficient. Aşa că le cerem membrilor să ne ajute”, a spus Yellin.

Todd Yellin a mai spus că Netflix traduce uneori titlurile producţiilor, astfel încât să atragă publicul din mai multe părţi ale lumii.

„Nu traducem titlurile mereu. Uneori funcţionează, alteori nu. Aşa că testăm mereu, ca să aflăm ce funcţionează”, a explicat el.

Yellin a exemplificat cu serialul „Las Chicas del Cable”, care, după ce titlul a fost tradus în limba engleză „Cable Girls”, a înregistrat o creştere de 22% a vizualizărilor în Statele Unite ale Americii şi de 19% în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, conform news.ro.