Netflix a scăpat de un proces de calomnie

Platforma Netflix şi regizoarea Ava DuVernay au obţinut respingerea procesului în care o companie le acuza de calomnie, potrivit Variety, scrie News.ro.

În octombrie 2019, compania şi regizoarea au fost date în judecată de firma John E. Reid and Associates care a iniţiat o controversată tehnică de interogare folosită de poliţie şi care susţinea că a fost calomniată în serialul „When They See Us”.

Tehnica este adusă în discuţie în al patrulea episod al serialului lansat de Netflix în mai 2019 care vorbeşte despre cazul Central Park Five din 1989.

Un personaj îl confruntă pe detectivul Michael Sheehan de la NYPD şi susţine că a forţat o mărturie din partea celor cinci acuzaţi, care au fost apoi exoneraţi.

În procesul deschis la o curte de justiţie din Illinois era subliniat că tehnica este prezentată greşit, iar compania spune că aceasta nu implică constrângere. În plus, este specificat că, în mod fals, personajul susţine că tehnica a fost „universal respinsă”.

Un judecător federal a decis luni în favoarea Netflix şi a lui DuVernay. El a susţinut că descrierea din serial este protejată de Primul Amendament.

Compania susţine că serialul - recompensat cu două trofee Primetime Emmy - a adus prejudicii reputaţiei sale şi cerea daune punitive şi efective, dar şi interzicerea distribuirii serialului în această formă şi decizia ca Netflix să cedeze profituri obţinute de pe urma show-ului.

Săptămâna trecută, fostul procuror Linda Fairstein a depus propria plângere împotriva Netflix şi DuVernay având în centru acest serial. Ea le acuză de defăimare, susţinând că a fost, „în mod fals”, portretizată ca geniul rasist din spatele urmăririi penale în cazul Central Park Five. Netflix a transmis că se va apăra cu fermitate în acest proces.