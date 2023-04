Netflix închide serviciul de închiriere a DVD-urilor

După 25 de ani, afacerile cu DVD-uri ale Netflix ajung la final, compania americană urmând să renunţe la acestea în toamnă.

Netflix a anunţat că va închide serviciul de închiriere a DVD-urilor. 29 septembrie va fi ultima zi în care filmele pe discuri optice vor mai fi disponibile, informează News.ro.

Scăderea interesului pentru filmele stocate pe mediul fizic este factorul care determină Netflix să renunţe la serviciile pe care le-a oferit începând cu 1998.

Primul film livrat de Netflix pe DVD a fost Beetlejuice. De atunci, compania a mai trimis prin poştă peste 5,2 milioane de plicuri cu DVD-uri, care au ajuns la peste 40 de milioane de clienţi.

Netflix a intrat pe piaţa streaming-ului în 2007 şi a ajuns să deţină în prezent cel mai popular serviciu de acest gen.

În primul trimestru al acestui an, Netflix a adăugat 1,75 de milioane de noi abonaţi, sub estimările analiştilor care se aşteptau la 2,06 de milioane de noi abonaţi. Netflix are acum 232,5 milioane de abonaţi.

Veniturile companiei în aceeaşi perioadă au fost de 8,16 miliarde de dolari, în creştere faţă de primul trimestru al anului trecut cu 4%.