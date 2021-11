New York își lansează propria criptomonedă. Eric Adams: Trebuie să ne deschidem școlile pentru a preda tehnologia

NYCCoin este programat să se lanseze pe 11 noiembrie, cu propunerea condusă de comunitate susținută de primarul ales al orașului New York, Eric Adams.

Criptomoneda axată pe NY este lansată de CityCoins, aceeași firmă care furnizează MiamiCoin. Proiectul folosește protocolul Stacks construit deasupra blockchain-ului Bitcoin pentru a activa contracte inteligente și a emite monede, conform cointelegraph.com

CityCoins a scris pe Twitter pe 9 noiembrie că activează mineritul NYCCoin săptămâna aceasta, după ce Adams a declarat pe 4 noiembrie că vrea să aibă un „CityCoin pentru NYC”, ca în cazul orașului Miami.

Adams a continuat asta mai devreme azi, postând că „Suntem bucuroși să vă urăm bun venit în casa globală a Web3! Mizăm pe tehnologie și inovație pentru a ajuta orașul nostru să avanseze.”

We're glad to welcome you to the global home of Web3! We're counting on tech and innovation to help drive our city forward. https://t.co/SY9pv1Ebct