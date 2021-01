Neymar a jucat meciul 100 pentru PSG: Sunt foarte fericit. Vreau să marchez mai mult şi să-mi ajut coechipierii

Atacantul brazilian Neymar a jucat meciul cu numărul 100 pentru Paris Saint-Germain, vineri seară, el reuşind să şi marcheze în întâlnirea cu Montpellier, scor 4-0, din campionatul Franţei, potrivit news.ro.

"Sunt foarte fericit că am putut juca meciul 100 cu tricoul parizian. Am câştigat, am şi marcat, sunt foarte fericit. Vreau să continuăm să facem mai mult, vreau să marchez mai mult şi să-mi ajut coechipierii", a declarat Neymar.

Formaţia Paris Saint-Germain a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Montpellier, în primul meci al etapei a XXI-a a campionatului Franţei.

Golurile au fost marcate de Mbappé (34, 63), Neymar (60) şi Icardi (61).

PSG este lider în clasament, cu 45 de puncte, în faţa celor de la Lille, care joacă, duminică, în deplasare, cu Rennes.