NHL - Tage Thompson, eroul lui Buffalo Sabres în partida cu Washington Capitals (5-4)

Echipa Buffalo Sabres a învins în deplasare, cu scorul de 5-4 după prelungiri, formaţia Washington Capitals, marţi seara, în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), potrivit Agerpres.

Eroul oaspeţilor în partida de la Capital One Arena a fost americanul Tage Thompson, care a marcat trei dintre golurile lui Sabres, ultimul dintre ele în al treilea minut al prelungirilor, aducând victoria echipei sale.Căpitanul lui Washington Capitals, rusul Alex Ovecikin, a înscris la rândul său de două ori în poarta lui Buffalo Sabres şi a ajuns astfel la un total de 807 goluri reuşite în cariera sa.Tot marţi, New York Rangers a dispus pe patinoarul propriu, cu 5-3, de Carolina Hurricanes, echipă care venea după o serie de unsprezece victorii consecutive.Rezultate:Chicago Blackhawks - Tampa Bay Lightning 1-4Vancouver Canucks - New York Islanders 2-6Los Angeles Kings - Dallas Stars 3-2Edmonton Oilers - Seattle Kraken 2-5Winnipeg Jets - Calgary Flames 3-2Nashville Predators - Montreal Canadiens 6-3Florida Panthers - Arizona Coyotes 5 3Washington Capitals - Buffalo Sabres 4-5, după prelungiriNew York Rangers - Carolina Hurricanes 5-3Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets 4-0Toronto Maple Leafs - St Louis Blues 5-6, după loviturile de departajare