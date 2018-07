Nicolae Bănicioiu, atac la Darius Vâlcov, după ieșirea de la Antena 3

Fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, între timp trecut în tabăra Pro România, îl critică dur pe Darius Vâlcov, după ce acesta și-a asumat ”ca proiect de suflet”, unul dintre proiectele inițiate de pe vremea lui Bănicioiu. El arată că nu are o problemă că Vâlcov a preluat proiectul, dar arată că fiecare Guvern se laudă cu astfel de proiecte, însă acestea nu sunt niciodată finalizate.

”Am vazut aseară la o emisiune tv că proiectul de suflet al dlui Valcov a fost cel prin care se introducea un tratament revoluționar pentru bolnavii de hepatită C și complicațiile acesteia precum ciroza hepatică.

Observ că dupa atâta timp scurs guvern după guvern se laudă cu astfel de proiecte (la fel ca și banii pt spitalele regionale obținuți tot in mandatul meu! Nu de tehnocrati așa cum se lăudau si ei ! ) dar nimeni nu reușește sa continue aceste proiecte ori sa le imbunătățească .

In ultimii ani realizez că acest proiect, la fel ca și cel cu spitalele, au fost inițiate ba de tehnocrati ba de tot felul de politicieni si tot așa - însă nimic mai mult !

In vederea restabilirii adevărului aș vrea să îi reamintesc dlui Valcov că ideea acestui proiect îmi aparține (mie si dlui Ciurchea - Presedinte CNAS la acea vreme) și am discutat-o de câteva ori cu domnia sa în vederea căutării unui sprijin în a iniția HG pentru a o pune în practică însă pașii concreți s-au făcut abia după plecarea dlui Valcov de la ministerul de finanțe (poate dintr-o împrejurare nefericită nu a avut ocazia să contribuie mai mult decât cu sfaturi la acest proiect și probabil dacă ar fi rămas mai mult timp ministru posibil să fi avut o implicare substanțială)!

Drept dovadă stă HG 877/ din Octombrie 2015 !!!pe care am să o și atașez la final spre a observa semnatarii ei!

Pâna să își asume merite pe ceva la care încă NU are o contribuție esențială, mi-aș permite să îi recomand dlui Valcov să sprijine acum acest program care se desfășoară destul de greoi si anevoios pierzind mult din optimismul și scopul nobil de a ajuta pacienții numeroși de hepatita C !

La fel ca și la unii miniștri tehnocrati aud doar asumări și confiscări de proiecte pe care le-au făcut alții dar pe care nici măcar nu sunt in stare sa le continue sau să le imbunătățească !

PS 1: dacă tot vrea să se implice în domeniu îi recomand să aducă Cisplatin pt pacienții cu cancer deoarece lipsește deja de mult din spitale iar pacienții respectivi chiar NU au timp să aștepte pâna depășim noi Portugalia!

PS2 : HG-ul cu pricina!”, arată Nicolae Bănicioiu, pe pagina personală de Facebook.