Nicolae Ciucă, întâlnire cu Manfred Weber. Cei doi au discutat despre aplicarea PNRR

Nicolae Ciucă a avut astăzi o întrevedere cu Manfred Weber, președintele Grupului Partidului Popularilor Europeni (PPE) din Parlamentul European în marja Congresului PPE care are loc la Rotterdam.

Grupul PPE este cea mai mare grupare politică din cadrul legislativului european de la Bruxelles, reunind 179 de deputați europeni.

În cadrul întâlnirii, premierul României a asigurat că Guvernul este angajat deplin și consecvent să implementeze reformele și să accelereze programul de investiții pentru aplicarea, de manieră cuprinzătoare și coerentă, a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a arătat că România înțelege pe deplin beneficiile semnificative ale politicii de coeziune, iar avantajele importante pe care le aduce această politică europeană pot fi mai bine utilizate inclusiv prin anumite flexibilități care să amelioreze capacitatea de absorbție a statelor membre.

Guvernul României va valorifica la maximum toate instrumentele europene pentru intervenția în sprijinul mediului de afaceri și al întreprinderilor românești, obligate să opereze pe o piață afectate de criza energetică și de situația de securitate din vecinătatea imediată a României.

Premierul României a subliniat că impactul sever și multidimensional al agresiunii militare ruse asupra Ucrainei reclamă solidaritate sporită și acțiuni susținute de asistare a refugiaților ucraineni.

În strânsă conexiune, obiectivele imediate la nivel UE trebuie să vizeze consolidarea rezilienței energetice, prin accesarea de noi surse care pentru România înseamnă gaz natural și energie nucleară ca resurse de tranziție.

I wish @ManfredWeber good luck in the elections today and a successful mandate as #EPP President. PNL counts on EPP support. pic.twitter.com/HzqNhVSo9p