Nicolae Ciucă nu mai demisionează, dar le transmite profesorilor: Nu putem dezechilibra bugetul de stat/ Video

Premierul Nicolae Ciucă a explicat că nu va mai demisiona, astăzi, din funcția de premier, așa cum era prevăzut în protocolul coaliției de guvernare. Ciucă le-a transmis profesorilor că vor continua discuțiile, dar Guvernul nu poate oferi profesorilor o mărire salarială așa cum solicită sindicaliștii.

”Am căzut cu toții de acord ca singura șansă pentru noi să depășim aceste probleme este să generăm o coaliție politică stabilă. Prin această coaliție stabilă am putut să gestionăm criza din energie, am gestionat creșterea ratei inflației, efectele războiului din Ucraina. Toate aceste măsuri ne-au asigurat creșterea economică (...) Am considerat că măsurile luate trebuie îndreptate pentru ca cetățenii să nu resimtă efectele acestor crize.

Am stabilit, prin acord politic, ca la un an și jumătate să facem în așa fel încât să asigurăm coerența politicilor guvernamentale și la jumătatea acestei perioade

Astăzi ar fi trebuit să îmi depun mandatul în situația în care totul se menținea un anumit echilibru. După discuțiile pe care le-am avut, la nivelul coaliției, am decis să continuăm discuțiile cu sindicaliștii din învățământ, să găsim soluții. Toate aceste probleme nu se pot rezolva printr-o singură decizie pentru că sunt probleme acumulate în timp. Pentru educație am alocat, în plus, 8 miliarde de lei în plus față de anul 2022, am prins în PNRR o sumă de peste 3,4 miliarde de lei.

Suntem perfect conștienți de nevoie de a ridica nivelul salarizării în educație. Este foarte clar că este nevoie de o recunoaștere a meritelor și a valorii hainei de profesor (...) Este nevoie de creșterea salariilor, doar că în acest moment nu ne putem asuma ca printr-o măsură unidirecțională să dezechilibrăm întreg bugetul de stat.

Le-am pus sindicaliștilor în față toate datele cât se poate de corect și de onest și sperăm ca pe baza rațiunii să ajungem la rezolvarea unor probleme.

În atare condiții am avut discuții până aseară târziu și am convenit ca până la soluționarea acestor probleme să nu-mi depun mandatul până la rezolvarea acestor probleme.”, a spus Nicolae Ciucă.