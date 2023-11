Nicolae Ciucă respinge strategia lui Nicușor Dan pentru alegerile locale: 'Dacă vrea să mai primească susţinerea PNL, are o singură soluţie'

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat joi, la RFI, că dacă Nicuşor Dan vrea să mai primească susţinerea PNL, pentru o nouă candidatură la Primăria Capitalei, are o singură soluţie, să se înscrie în PNL.

”Discuţia cu Nicuşor Dan este mai veche, dumnealui a candidat la Primărie şi cu susţinerea PNL (..) Astăzi, PNL are şi capacitatea administrativă, pentru că, dacă ne uităm la ce au realizat administraţiile kliberale, este necesar să vorbesc despre ce a făcut Emil Boc la Cluj, ce a făcut Ilie Bolojan la Bihor, Ion Dumitrel, în Alba, Gheorghe Flutur la Suceava. PNL a demonstrat că are capacitatea să administreze şi local şi regional, ca atare nu putem să nu avem un candidat în Bucureşti”, a spus preşedintele PNL, despre susţinerea candidaturii lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei.

Nicolae Ciucă a continuat: ”Dacă Nicuşor Dan vrea să mai primească susţinerea PNL, are o singură soluţie, să se înscrie în PNL”.

Preşedintele PNL a precizat că este prima condiţie pentru ca partidul să îl susţină pe Nicuşor Dan, iar după ce se îndeplineşte, ”mai vedem şi celelalte condiţii”.

Primarul Capitalei Nicuşor Dan a declarat, întrebat marţi dacă a discutat cu Nicolae Ciucă pentru a se înscrie în PNL, că a avut discuţii cu Eugen Tomac, Cătălin Drulă şi cu Nicolae Ciucă. El a adăugat că strategia sa este să rămână independent şi să solicite sprijinul partidelor de dreapta, pentru ca PSD să nu câştige în Bucureşti.

„Am avut câteva discuţii cu domnul Ciucă, câteva discuţii cu domnul Drulă, cu domnul Tomac. Suntem oameni politici. Discutăm. În opinia mea, există o singură chestiune, aceeaşi care a fost în 2020, aceeaşi care a fost în 2016 - dreapta va avea un candidat unic sau nu. Dacă dreapta va avea candidat unic, va câştiga. Nu va avea candidat unic, va câştiga PSD. Cred că pentru marea majoritate a votanţilor de dreapta, care ne-au spus acelaşi lucru în 2020, este ca dreapta să aibă un candidat unic. Eu am fost votat de oameni care susţin PNL, am fost votat de oameni care susţin USR, am fost votat de oameni care susţin dreapta, fără să fie simpatizanţi ai acestor partide. Am o relaţie foarte bună cu PMP în Consiliul General şi cu celelalte partide de dreapta care nu sunt reprezentate în Consiliul General. E foarte greu să ne gândim că un candidat al unuia dintre aceste partide poate să câştige şi, atunci, strategia mea este de a-mi păstra independenţa şi de a solicita sprijinul partidelor de dreapta, pentru a nu lăsa PSD în Bucureşti”, a afirmat Nicuşor Dan, întrebat marţi, într-o conferinţă de presă, dacă a discutat cu Nicolae Ciucă în vederea înscrierii în PNL.