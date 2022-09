Ședința de Guvern a început cu 3 ore întârziere / Nicolae Ciucă: Descurajăm specula în energie, 98% din familii vor primi plafonare și compensare

Premierul Nicolae Ciucă a declarat joi, în debutul ședinței de Guvern dedicată institurii noilor reguli privind prețurile la energie, că 98% din gospodării vor beneficia de plafonare și compensare, că măsurile se extind cu un an de zile și că se iau măsuri pentru a descuraja comportamentul speculanților din piață.

„Am întârziat aproape 3 ore ședința de Guvern, este din cauza procedurilor tehnice de avizare, a trebuit să avem îndeplinite toate procedurile

Practic, prin modificările pe care le vom aduce OUG27 nu facem altceva decât să consolidăm și să extindem măsurile de protecție a populației și economiei de creșterile prețului la energie și gaze naturale.

Fac mențiunea că după ce va fi publicaă în Monitorul Oficial, am extins și perioada de valabilitate a acestei ordonanțe, am prelungit cu un an și va fi valabilă până la data de 31 august 2023.

Am avut în vedere să asigurăm protejarea populație și a economiei, 98% din gospodării vor benefia de această plafonare și compensare la energie și apreciam că astfel vor fi ferite de creșterile prețurilor la energie electrică și gaze naturale.

Totodata, am considerat că este important să luăm măsuri pentru consoliderea resurselor alocate în acest sens și de asemenea am luat măsuri pentru a ne asigura că piața interă are asigurată întreaga cantitate de gaze naturale.

Prin măsurile luate azi vom descuraja comportamentul speculativ din piața energiei și gazelor naturale.

Suntem pregătiți ca în funcție de deciziile care vor fi luate la nivelul UE să avem flexibilitatea necesară să integrăm deciziile”, a declarat Nicolae Ciucă.

f