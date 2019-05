Nicolae Dică, dă de pământ cu Becali: 'Reghecampf n-a fost bun, Rădoi n-a fost bun, Dică n-a fost bun, Teja n-a fost bun'

Nicolae Dică (39 de ani) a fost extrem de deranjat de declaraţii făcut de Gigi Becali (60 de ani), care a pus în cârca antrenorilor responsabilitatea eşecurilor pentru titlurile ratate în ultimii patru ani, potrivit mediafax.

"Dicanio" a venit cu un răspuns acid pentru patronul FCSB şi a lăsat de înţeles că oamenii din staff-ul FCSB s-au purtat urât cu antrenorul care a stat pe banca roş-albaştrilor un an şi jumătate.

Dică n-a suportat cuvintele lui Becali, care i-a acuzat pe foştii antrenori de la FCSB că n-au fost în stare să se ridice la pretenţiile sale şi să câştige titlul, deşi, în opinia sa, FCSB e cea mai valoroasă echipă din Liga 1 Betano. Antrenorul care e la un pas să meargă la FC Argeş, în Liga 2, i-a dat un răspuns acid omului cu banii de la vicecampioana României.

”Mă deranjează, normal. Reghecampf n-a fost bun, Rădoi n-a fost bun, Dică n-a fost bun, Teja n-a fost bun. Păi, Reghe a câştigat şi el vreo două campionate. Măcar unul dintre ăştia patru au făcut ceva, nu? E uşor să loveşti în oameni! Eu am fost pe primul loc cu această echipă, şi pe primul loc în Europa League, şi tot erau discuţii pe la televizor. Am avut rezultate, am fost acolo. Să-şi găsească ei un antrenor foarte bun să câştige campionate, să meargă în Champions League, să fie cât mai sus. Puteam să spun mult mai multe despre toată lumea de-acolo, dar nu are rost. Nu-mi place să lovesc în oamenii alături de care am lucrat”, a spus Dică, la TelekomSport.

”CFR Cluj are o echipă puternică. Şi mai aduce 4-5 jucători, aşa cum a zis Dan Petrescu. O să fie şi mai puternică. Noi avem o valoare mai mare, dar nu am fost o echipă. Poate noul antrenor va face o echipă puternică. Până acum, noi nu am avut antrenori. Să mă ierte (n.r. - Dică şi Teja), dar cum să ai asemenea jucători şi să nu ai posesie? Construcţia trebuie să înceapă de la fundaşii centrali”, a fost declaraţia făcută de Becali, luni, la Pro X, care l-a deranjat pe Dică.

FCSB nu a luat titlul de patru ani. Ultima dată, roş-albaştrii au triumfat în 2015, după o luptă strânsă cu ASA Tg. Mureş. Edi Iordănescu este principalul favorit al lui Gigi Becali pentru postul de antrenor la FCSB în sezonul viitor.