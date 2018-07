Nicolae Dică e mulțumit de cantonamentul în care FCSB a câștigat un singur meci: Nu îmi aduc aminte, şi ca jucător şi ca antrenor, să fi avut meciuri aşa grele

Tehnicianul vicecampioanei Ligii 1 Betano, Nicolae Dică, s-a arătat mulţumit de prestaţia elevilor săi şi acum roş-albaştrii se pregătesc pentru primul meci oficial al noului sezon, cel cu Astra Giurgiu, programat sâmbătă, 21 iulie.

FCSB a învins cu 2-1 pe Al Gharafa, în ultimul meci amical din stagiul de pe tărâm olandez, golul victoriei fiind marcat de Jakolis.

"Din punctul meu de vedere, un cantonament bun, unde băieţii au răspuns bine, s-au antrenat bine. Am avut meciuri foarte bune în această perioadă. Nu îmi aduc aminte, şi ca jucător şi ca antrenor, să fi avut meciuri aşa grele, cu adversari aşa puternici. Am făcut şi această schimbare de sistem, am încercat în aceste jocuri să punem la punct unde avem probleme, dar mai avem mult de muncă în continuare", a spus Nicolae Dică la Telekom Sport.

Antrenorul trupei roş-albastre a anunţat că vor mai veni doi jucători sub comanda sa: "Mai avem nevoie de un atacant şi de un fundaş central. Sper să reuşim să îi aducem. Dacă nu vom aduce, vom merge în continuare cu cei pe care îi avem. Am încredere în aceşti jucători şi sper ca la sfârşitul sezonului să ne îndeplinim obiectivele. Dar, sper ca jucătorii pe care mi-i doresc să ajungă până la urmă".