Nicolae Dică: Important este să câştigăm cu Viitorul pentru a pune presiune pe CFR Cluj

Antrenorul formaţiei FCSB, Nicolae Dică, a afirmat vineri, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte să câştige partida cu FC Viitorul pentru a pune o presiune mai mare pe principala contracandidată la tilu, CFR Cluj, care joacă o zi mai târziu.

"La fiecare meci luptăm pentru cele trei puncte, aşa vom lupta şi mâine seară, important este ca noi să ne câştigăm jocul şi apoi să vedem ce face CFR Cluj. E important ca noi să câştigăm şi să punem o presiune pe cei de la CFR Cluj. Ianis Hagi trece printr-o perioadă bună de când s-a întors în România, iar domnul Hagi îi dă încredere, are o libertate mare de a se exprima. Îmi doresc ca mâine să câştigăm cele trei puncte, nu contează câte goluri se vor da. În mare ştiu cam cum gândeşte Hagi, dar a schimbat trei sisteme în acest play-off, e greu să ghiceşti primul 11. Dar în mare, 6-7 jucători ştiu care sunt. Domnul Hagi transmite mentalitatea de învingători jucătorilor, asta am învăţat şi eu de la dumnealui şi încerc să le pun în practică în cariera mea de antrenor”, a spus Dică, potrivit News.ro.

În legătură cu memoriul făcut de CFR Cluj la Comisia de Disciplină a FRF, Dică este convins că FCSB nu va fi depunctată: "Nu am o problemă cu memoriul celor de la CFR, pentru că ştiu că nu are ce să se întâmple. Noi antrenăm echipa şi ne pregătim pentru jocul de mâine şi nu ne interesează. Aceste lucruri pe mine mă depăşesc. Din câte ştiu, cei de la CFR clum au spus că au obiectiv să câştige campionatul în trei ani, nu anul acesta, acum văd că apelează prin orice mijloc să obţină puncte în plus sau să ne penalizeze pe noi. Eu sunt sigur că lupta pentru titlu se va da pe teren, aşa a fost şi până acum, aşa va fi şi de aucm încolo. Titlul nu se va decide la meciul cu CFR Cluj, mai sunt trei etape, 9 puncte. E adevărat că după acel meci una dintre noi poate obţine o opţiune importantă pentru titlu”.

Tehnicianul FCSB speră ca echipa sa să pbţină maximum de puncte în următoarele cinci partide ale play-off-ului Ligii I.

"În acest play-off am reuşit să obţinem 13 puncte din 15, eu cred că e un lucru bun. Ne-am propus pentru următoarele 5 meciuri să obţinem 15 puncte, ca să câştigăm titlul şi cred că echipa poate ţine acest ritm”, a mai spus Dică.

Partida FC Viitorul – FCSB, din cadrul etapei a VI-a a play-off-ului Ligii I, se va disputa sâmbătă, de la ora 20.45.