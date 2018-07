Nicolae Dică: 'Trebuie să fii câine în faţa porţii'

Antrenorul Nicolae Dică a declara, joi, că echipa FCSB a avut probleme în faza ofensivă, în meciul cu Rudar Velenje, din Liga Europa, câştigat cu 2-0, în deplasare. "Trebuie să fii câine" în faţa porţii, le transmite Dică elevilor săi. Pentru FCSB urmează emciul cu "câinii roşii" d ela Dinamo, în campionat, scrie news.ro.

"A fost o victorie muncită, pe faza ofensivă puteam să reuşim să marcăm mai multe goluri. Ne-am creat foarte multe ocazii în afara celor două goluri marcate. Am avut unele probleme pe faza defensivă, dar trebuie uşor-uşor să le reglăm. (n.r. - În faţa porţii) trebuie o concentrare mai mare, trebuie să fii câine, cum se spune, să reuşeşti să introduci mingea în poartă. Sperăm ca de la meci la meci să reuşim să marcăm mai multe goluri şi să reuşim să facem jocuri mai bune. A fost o forţare a mea ca să joace de la început, ştiam că el ar putea să joace maximum 20-30 de minute, dar am vorbit cu el înainte de joc şi i-am spus că îmi doresc să dea totul măcar 45 de minute să ne ajute, apoi să introduc un jucător mai proaspăt, mai de viteză, pentru că ştiam că cei de la Rudar au probleme pe tranziţia negativă, au fundaşii centrali foarte lenţi şi mai ales în momentul în care sunt conduşi au probleme mari. De aceea am mizat aşa. Am mai spus că avem nevoie de un atacant, dar nu ştim când va veni. La fotbal nu joacă numele, se joacă pe realizări. Am ţinut cont că mai avem şi un meci peste trei zile cu Dinamo, foarte important. Trebuie să încercăm să-i avem pe jucători cât mai proaspeţi la meciul cu Dinamo. Am vrut să schimb ceva faţă de meciul cu Astra, am schimbat şi sistemul. Azi, am făcut lucruri bune, important e că am marcat două goluri şi nu am primit niciunul. Este al doilea meci oficial şi vom căpăta ritmul mai încolo. La Steaua nu este niciodată linişte. Voi mai folosi sistemul 4-3-3, nu am renunţat definitiv la acest sistem. Şi anul trecut l-am folosit, dar unii nu şi-au dat probabil seama. S-au uitat la televizor şi nu au înţeles că am jucat 4-3-3. dacă veneam să le spun la conferinţa de presă, poate înţelegeau. La Craiova, am jucat 4-3-3", a declarat Dică, la Pro X.

Dică nu crede că echipa CFR Cluj va fi mai slabă dacă şi-a schimbat antrenorul: "Oricine antrenează CFR îşi va propune cu siguranţă să câştige campionatul. CFR este foarte puternică, din punctul meu de vedere, cum este şi Craiova, şi Viitorul, şi Dinamo. Nu se pot schimba lucrurile în rău, chiar dacă s-a schimbat antrenorul."

FCSB a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa slovenă Rudar Velenje, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Europa. Au marcat Man '4 şi Teixeira '74. Returul va avea loc la 2 august, la Bucureşti.

Dacă va trece de Rudar, FCSB va evolua cu Hajduk Split (Croaţia) sau cu Slavia Sofia (Bulgaria), în turul al treilea preliminar al Ligii Europa.