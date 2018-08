Nicolae Forminte: Cu aceste medalii am mai cumpărat puţină linişte şi puţin timp

Antrenorul coordonator al lotului naţional de gimnastică, Nicolae Forminte, a declarat, luni, la sosirea lotului de la Campionatul European de la Glasgow, că prin medaliile cucerite, a mai cumpărat puţină linişte şi timp pentru creşterea sportivelor, scrie news.ro.

Tehnicianul consideră că gimnastica românească a pierdut foarte mult în ultimul timp prin dispriţia unor sportive după anumite eşecuri.

„Mă bucură comportarea celor mici, succesul lor şi obţinerea acestor medalii. Probabil că am mai cumpărat puţină linişte şi puţin timp. Am demonstrat că am avut dreptate când am prezentat obiectivele propuse pentru acest campionat european. Gimnastica va ieşi din acest moment atunci când lucrurile se vor reaşeza pe făgaşul normal. Consumăm foarte repede gimnaste, producem foarte greu. La primul eşec, anumiţi factori le determină să renunţe. Spun de mulţi ani că e păcat şi o greşeală majoră. Observ la alte echipe cum reapar gimnaste după un anumit timp. Să renunţi la o gimnastă după ce o formezi 10 ani este o mare greşeală. E adevărat că nu toate gimnastele pot fi campioane olimpice. Noi am pierdut acea masă de gimnaste care pot face parte din echipă. Cred că astea au fost greşelile făcute în gimnastică, s-au pierdut multe gimnaste pentru că nu au putut să devină campioane mondiale. Copii capabili să câştige medalii se nasc, dar nu toată lumea care practică gismnastică poate obţine medalii la europene, mondiale sau olimpice”, a delcarat Forminte la Aeroportul Henri Coandă.

Preşedintele FRG, Andreea Răducan, spune că gimnastica are nevoie de răbdare pentru a câştiga din nou medaliile cu care obişnuise opinia publică: „Noi am început un mic mai greu, rezultatele aduse de fetele noastre sunt frumoase şi încurajatoare. Sunt probleme, dar trebuie să vedem şi lucrurile bune. Am analizat şi lucrurile pe care nu le-am realizat aşa cum ne-am fi dorit, am discutat şi cu antrenorii şi fetele. Toată lumea este dispusă să se întoarcă la muncă să ne prezentăm mai bine la mondiale. Gimnastica s-a confruntat cu probleme dificile. Cred că trebuie felicitată întreaga echipă. Avem mult de lucru şi suntem conştienţi. Vreau să cred că şi competiţia de la Glasgow nu face decât să contribuie la redresarea şi progresul pe care ni-l dorim la competiţiile viitoare. Acordaţi-ne răbdare şi atunci când vom avea rezultate să ne bucurăm împreună. Trebuie să ne recunoaştem problemele şi cred că acesta va fi pasul spre un drum mai bun”.

România a obţinut trei medalii la Campionatele Europene de gimnastică de la Glasgow, una de aur la junioare, la sol, prin Ioana Stănciulescu, şi două la senioare, argint la sol şi bronz la sărituri, prin Denisa Golgotă.