Nicolae Stanciu, după duelurile cu Barcelona: 'Messi e cel mai bun jucător. Am făcut schimb de tricouri cu Pique'

Nicolae Stanciu este jucătorul român care s-a întâlnit în această toamnă, de două ori, cu Messi & Co.. Echipa sa de club, Slavia Praga, calificată în grupele Ligii Campionilor, a disputat deja dubla cu Barcelona, iar Stanciu a evoluat în ambele partide, anunță MEDIAFAX.

În meciul jucat pe Camp Nou, Nicolae Stanciu a fost titular, iar partida s-a încheiat la egalitate, Barcelona - Slavia Praga 0-0. Revenit în țară pentru "dubla" primei reprezentative cu Suedia și Spania din preliminariile pentru EURO 2020, mijlocașul român a povestit cum a fost întâlnirea cu Barcelona și mai ales cu Messi.

"A fost ceva extraordinar şi mă bucur că am parte de astfel de meciuri. E ceva extraordinar să joci în cea mai importantă competiţie din lume şi mai ales în grupa în care suntem noi, cu aceste echipe.

Faptul că am jucat împotriva lui Messi şi l-am văzut, am încercat să-l opresc pentru că era o situaţie destul de periculoasă, este extraordinar pentru mine şi pentru echipă.

Nu eram fan Barcelona sau fan Messi dar să-l văd aşa, pe viu... Îl vedeam la televizor şi mă gândeam că nu poate să fie atât de bun sau că adversarii au un respect mare faţă de el şi nu-l atacă decisiv sau o lasă mai moale. Am mai jucat şi contra lui Neymar sau a jucătorilor mari, dar unul aşa bun ca el nu am mai văzut. Din punctul meu de vedere e cel mai bun jucător. Chiar nu am mai văzut jucător să nu poţi să îi iei mingea", a spus Stanciu, pentru Telekom Sport.

În plus, mijlocașul de 26 de ani a și dezvăluit cu cine a făcut schimb de tricouri la finalul meciului din Ligă:

"Am făcut schimb de tricouri cu Pique, la meciul tur am făcut cu Busquets, pentru că îi ştiam, am jucat de două ori împotriva lor cu Barcelona. Bine, cu Pique am jucat în 2016, când s-a retras, dar cu Busquets mai mult, pentru că e în naţională şi chiar am vorbit după meci şi am schimbat tricourile".