Nicolae Stanciu: Ne cerem scuze românilor că nu am câştigat

Mijlocaşul Nicolae Stanciu a cerut scuze românilor pentru remiza României cu Islanda, care a făcut ca şansele tricolorilor penru baraj să fie minime.

"Ne cerem scuze românilor că nu am câştigat,. Nu cred că vreunul dintre noi poate să explice în cuvinte ceea ce simţim în momentul de faţă. Dacă nu am reuşit să câştigăm în această seară, înseamnă că nu am meritat s-o facem. Nu cred că ne-am ridicat la miza acestei partide, din păcate. Mai e un meci de jucat, vom merge în Liechtenstein să câştigăm. Dacă nu vom reuşi să fim pe locul doi, cu siguranţă calificarea s-a pierdut astăzi, pentru că depindeam doar de noi şi nu am reuşit să câştigăm. Depindeam doar de noi, ne-am antrenat bine. Din păcate, cum am zis, nu am făcut un joc bun ca echipă şi asta ne-a costat. Se pare că în aceste meciuri poate nu suntem suficienţi de buni, habar n-am. La fel s-a întâmplat şi în Islanda, când am pierdut barajul pentru Euro, acum iar la un meci decisiv, nu am reuşit să câştigăm şi să depindem doar de noi", a declarat Stanciu. la posturile care au tranmis meciul.

Reprezentativa României a remizat, joi seară, pe stadionul Steaua, scor 0-0, cu selecţionata Islandei, într-un meci din penultima etapă a grupei J a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială. Înaintea ultimei etape, tricolorii sunt pe locul trei în grupă, la un punct diferenţă de locul doi, Macedonia de Nord. Ocupanta poziţiei a doua la finalul fazei grupelor va juca la baraj pentru CM.