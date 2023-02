Nicolo Zaniolo, transferat de la AS Roma la Galatasaray

Fotbalistul italian Nicolo Zaniolo va părăsi echipa AS Roma în favoarea clubului turc Galatasaray Istanbul, punând astfel capăt speculaţiilor din ultimele săptămâni, a anunţat, miercuri, gruparea italiană, citată de AFP, potrivit Agerpres.

"AS Roma este în măsură să confirme că un acord a fost găsit cu clubul turc pentru un transfer definitiv", a indicat echipa romană pe site-ul său oficial.Zaniolo, în vârstă de 23 de ani, juca la AS Roma din 2018 şi a înscris 13 goluri în 94 de meciuri.Jucătorul informase conducerea din luna ianuarie despre intenţia sa de a pleca în mercato de iarnă, dar a refuzat singura ofertă primită de clubul italian, venind de la Bournemouth, echipă aflată pe locul 19 în Premier League, în timp ce alte formaţii potenţial interesate (Tottenham, AC Milan) nu s-au manifestat.La rândul său, antrenorul Jose Mourinho a confirmat că jucătorul vrea să plece şi nu i-a lăsat prea multe speranţe de a reveni în echipă. "Când nu te simţi bine în familia ta, atunci trebuie să pleci", a spus tehnicianul portughez.Profitând de un mercato încă deschis în Turcia, Zaniolo a ajuns în cele din urmă la un acord cu Galatasaray, liderul campionatului, după negocieri întârziate din cauza puternicului seism care a lovit ţara.Conform Gazzetta dello Sport şi Sky Sport, transferul este de ordinul a 15 milioane de euro, plus 7 milioane bonus. Jucătorul ar fi negociat, conform presei, o clauză care îi permite ruperea contractului în cazul unei oferte mai mari de 35 de milioane de euro, pentru a reveni eventual în Italia vara viitoare.Internaţionalul italian (11 selecţii, 2 goluri) s-a alăturat la Galata altor jucători care au evoluat în Italia, precum argentinianul Mauro Icardi, belgianul Dries Mertens sau portughezul Sergio Oliveira.